Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Revelan el Top 5 de Miss Universo 2025 y Vanessa Pulgarín queda por fuera

Miss Universo 2025 reveló su Top 5 y confirmó que Vanessa Pulgarín no avanzó, una noticia que entristeció a los colombianos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Miss Universo 2025 revela su Top 5 y deja fuera a Vanessa Pulgarín
Top 5 Miss Universo 2025: Vanessa Pulgarín sorprende al quedarse fuera. (Foto AFP: Lillian Suwanrumpha)

Este jueves 20 de noviembre se llevó a cabo la edición número 74 de Miss Universo 2025 celebrada en el Impact Arena en Pak Kret, Tailandia en donde más de cien mujeres compitieron por la corona universal. Ahora, tras un selecto top 30 y posteriormente un selecto top 10, se definió el esperado top 5.

Artículos relacionados

¿Quiénes conforman el Top 5 de Miss Universo 2025?

La emoción en Miss Universo 2025 dio un giro inesperado cuando se reveló el Top 5 y el nombre de Vanessa Pulgarín brilló por su ausencia, un resultado que dejó a muchos sin palabras y encendió las redes.

Top 5 de Miss Universo 2025: revelan los nombres que sorprendieron al mundo
Sorpresa en Miss Universo 2025: así quedó el Top 5. (Foto AFP: Lillian Suwanrumpha).

Luego de la pasarela de gala, en la que las 12 candidatas avanzaron en la competencia y Miss Colombia destacó por su encantador vestido aunque no logró seguir, se dieron a conocer los nombres de las cinco finalistas.

Artículos relacionados

  • Tailandia
  • Filipinas
  • Venezuela
  • México
  • Costa de Marfil

¿Cómo reaccionaron los colombianos al ver que Vanesa Pulgarín no pasó al top 5 en Miss Universe?

Luego de que el jurado de Miss Universe 2025 revelara el nombre de las cinco finalistas y Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, quedara por fuera los colombianos reaccionaron por medio de las redes sociales con una mezcla de sorpresa y desilusión, pues tenían la esperanza de que la joven avanzara hacia la corona.

Aunque Vanessa Pulgarín no logró avanzar más allá del top 12 muchos colombianos destacando su porte, su seguridad en escena y lo lejos que llegó en el certamen. Aun así, la mayoría coincidió en que dejó el nombre del país en alto y que su participación fue motivo de orgullo.

Artículos relacionados

Así mismo, personalidades del mundo del entretenimiento colombiano reaccionó ante la decisión del jurado, entre ellos la creadora de contenido digital y presentadora Karen Sevillano, quien estuvo pendiente del certamen desde el día uno.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Miss Universo 2025: así desfiló Vanessa Pulgarín en traje de gala Miss Universo

Miss Universo 2025: así desfiló Vanessa Pulgarín en traje de gala

Tras alcanzar el codiciado top 12 de Miss Universo 2025, Vanessa Pulgarín deslumbró en la pasarela con un llamativo traje de gala.

Michelle Rouillard MasterChef Celebrity Colombia

Michelle Rouillard publica fotografías que demuestran la convivencia en la semifinal de MasterChef

Michelle Rouillard inmortalizó momentos en La Guajira, allí dejó ver cómo se la llevó con las semifinalistas de MasterChef Celebrity.

Valentina Taguado huele a los integrantes de Pasabordo. Valentina Taguado

¿A qué huele Pasabordo? Valentina Taguado lo confesó sin filtros en plena transmisión EN VIVO

Valentina Taguado puso a prueba su olfato con Pasabordo en ¿Qué hay pa’ dañar? y no se guardó nada en su calificación.

Lo más superlike

Fátima Bosch Miss Universe Colombia

Los mejores memes y reacciones que dejó la coronación de la nueva Miss Universo 2025

Tan pronto se reveló que la mexicana Fátima Bosch es la nueva Miss Universo 2025, las redes sociales tomaron la delantera.

Vanessa Pulgarín Miss Universo

Top 12 de Miss Universo 2025: Vanessa Pulgarín pasó, así desfiló Colombia en traje de playa

Cazzu se presenta en el escenario de Premios Juventud 2022 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Cazzu

Cazzu aclara rumores y revela por qué Inti no la acompañó a México

Beéle rompe récord en Bogotá Beéle

Beéle rompe récord en Bogotá: confirma su séptima fecha en el Movistar Arena este 2025

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?