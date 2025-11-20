Revelan el Top 5 de Miss Universo 2025 y Vanessa Pulgarín queda por fuera

Este jueves 20 de noviembre se llevó a cabo la edición número 74 de Miss Universo 2025 celebrada en el Impact Arena en Pak Kret, Tailandia en donde más de cien mujeres compitieron por la corona universal. Ahora, tras un selecto top 30 y posteriormente un selecto top 10, se definió el esperado top 5.

Artículos relacionados Giovanny Ayala Esta fue la última publicación del hijo de Giovanny Ayala reportado como desaparecido

¿Quiénes conforman el Top 5 de Miss Universo 2025?

La emoción en Miss Universo 2025 dio un giro inesperado cuando se reveló el Top 5 y el nombre de Vanessa Pulgarín brilló por su ausencia, un resultado que dejó a muchos sin palabras y encendió las redes.

Sorpresa en Miss Universo 2025: así quedó el Top 5. (Foto AFP: Lillian Suwanrumpha).

Luego de la pasarela de gala, en la que las 12 candidatas avanzaron en la competencia y Miss Colombia destacó por su encantador vestido aunque no logró seguir, se dieron a conocer los nombres de las cinco finalistas.

Artículos relacionados Miss Universo Vanessa Pulgarín desata gesto inesperado del presidente de Miss Universo, ¿señal buena o mala?

Tailandia

Filipinas

Venezuela

México

Costa de Marfil

¿Cómo reaccionaron los colombianos al ver que Vanesa Pulgarín no pasó al top 5 en Miss Universe?

Luego de que el jurado de Miss Universe 2025 revelara el nombre de las cinco finalistas y Miss Colombia, Vanessa Pulgarín, quedara por fuera los colombianos reaccionaron por medio de las redes sociales con una mezcla de sorpresa y desilusión, pues tenían la esperanza de que la joven avanzara hacia la corona.

Aunque Vanessa Pulgarín no logró avanzar más allá del top 12 muchos colombianos destacando su porte, su seguridad en escena y lo lejos que llegó en el certamen. Aun así, la mayoría coincidió en que dejó el nombre del país en alto y que su participación fue motivo de orgullo.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León reapareció en redes tras fractura en su pie

Así mismo, personalidades del mundo del entretenimiento colombiano reaccionó ante la decisión del jurado, entre ellos la creadora de contenido digital y presentadora Karen Sevillano, quien estuvo pendiente del certamen desde el día uno.