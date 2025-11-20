Cazzu aclara rumores y revela por qué Inti no la acompañó a México
La visita de Cazzu a México desató dudas sobre su hija Inti y rumores de custodia, pero la cantante aclaró lo ocurrido y habló de su relación con Nodal.
La llegada de Cazzu a la Ciudad de México generó de inmediato la atención de los medios, no solo por el compromiso laboral que la trajo al país, sino por las constantes dudas que rodean su situación familiar junto a Christian Nodal.
En medio de rumores, Cazzu decidió poner claridad sobre lo que realmente está ocurriendo con la custodia de su hija, Inti, y por qué esta vez la pequeña no la acompañó en su viaje.
¿Por qué Inti no viajó con Cazzu en esta ocasión?
Cazzu explicó que esta visita a México fue corta y estrictamente laboral, razón por la cual su hija no la acompañó y resaltó que, aunque en otras oportunidades ha llevado a Inti consigo gracias a un permiso legal, esta vez no tenía sentido exponer a la niña a un viaje tan rápido.
Aclaró además que este permiso ha sido clave para que Inti pueda acompañarla en varios destinos de su gira, especialmente cuando no cuenta con la autorización expresa de su padre.
¿Cazzu afirmó si realmente un cambio en la custodia de Inti?
En redes sociales circularon versiones que aseguraban que Cazzu habría obtenido la custodia total de su hija, algo que generó confusión entre sus seguidores.
La cantante fue contundente al negar esa información, explicando que no existe ningún cambio legal en la custodia y que ambos continúan compartiendo la responsabilidad sobre la niña.
¿Qué respondió Cazzu sobre la vida personal de Christian Nodal?
Como era de esperarse, los cuestionamientos sobre los nuevos planes de vida de Christian Nodal no tardaron en aparecer y frente a las preguntas sobre su reciente relación, los supuestos planes de boda o la intención del cantante de tener más hijos, Cazzu se mostró firme y respetuosa.
Antes de retirarse, la artista expresó entusiasmo por la posibilidad de encontrarse por primera vez con Belinda en el evento al que asistirá pues espera con ansias conocerse y entablar una relación sana y artística.