Giovanny Ayala rindió homenaje a Yeison Jiménez durante concierto en Ferias de Manizales

En pleno concierto de la Feria de Manizales, Giovanny Ayala dedicó sentidas palabras a Yeison Jiménez y prometió continuar su legado musical.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
El emotivo mensaje de Giovanny Ayala a Yeison Jiménez en Manizales.
El emotivo mensaje de Giovanny Ayala a Yeison Jiménez en Manizales. Foto AFP/Eva Marie Uzcategui/ Canal RCN

En la Feria de Manizales Giovanny Ayala decidió detener su espectáculo para rendir un homenaje a Yeison Jiménez, a quien consideraba no solo un colega, sino un amigo y referente del género.

¿Por qué el homenaje a Yeison Jiménez ocurrió en medio de la Feria de Manizales?

La edición número 69 de la Feria de Manizales avanzaba con normalidad cuando se confirmó la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, quien perdió la vida a los 34 años en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, mientras se dirigía a cumplir una presentación en Marinilla, Antioquia.

 

La tragedia, que también cobró la vida de cinco personas más que viajaban con él, generó conmoción inmediata entre artistas, seguidores y organizadores de eventos musicales.

En ese contexto, Giovanny Ayala subió al escenario del Estadio Palogrande con el peso de la noticia aún reciente, y ante miles de asistentes, decidió transformar su show en un acto de memoria y respeto.

El momento fue captado por numerosos celulares del público y rápidamente se difundió en redes sociales, donde se evidenció la carga emocional que acompañó al artista durante sus palabras.

¿Qué mensaje compartió Giovanny Ayala con el público?

Giovanni habló desde la experiencia y su mensaje se centró en la realidad que enfrentan los artistas de música popular: agendas exigentes, largos desplazamientos y compromisos que se cumplen incluso en medio del cansancio o el riesgo.

¿Qué ha dicho Giovanny Ayala sobre su relación con María Gómez?
Giovanny Ayala dedicó el homenaje durante su presentación en el Estadio Palogrande./ (Foto de Buen día, Colombia)

En ese contexto, recordó que momentos antes de su llegada al concierto también vivió una situación de peligro en carretera, lo que reforzó su reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la fe como motor para seguir adelante.

Sus palabras no fueron solo un adiós, sino también un reconocimiento al camino recorrido por Yeison Jiménez, quien logró posicionarse como una de las figuras más influyentes del género popular en la última década.

¿Cómo queda el legado de Yeison Jiménez tras su partida?

El homenaje culminó con una promesa que resonó entre el público: continuar el legado musical que Yeison Jiménez construyó con disciplina, autenticidad y una conexión genuina con sus seguidores.

Yeison Jiménez llevó la música popular a grandes escenarios del país.
Giovanni Ayala cerró su mensaje prometiendo mantener vivo el legado musical de Yeison Jiménez. Foto AFP/Eva Marie Uzcategui

Para él, honrar su memoria implica mantener vivas sus canciones y el espíritu con el que defendió la música popular, llevándola a nuevos escenarios y públicos.

La pérdida de Yeison Jiménez deja un vacío irremplazable, pero también un repertorio que seguirá sonando en ferias, cantinas, conciertos y reuniones donde sus letras encontraron un lugar especial.

En Manizales, la música no se detuvo, pero sí cambió de tono por unos minutos, el escenario se convirtió en un altar y espacio de oración colectiva para despedir a un gran artista que de hecho se habría presentado recientemente en la ciudad en el marco de esta edición de las Ferias de Manizales.

