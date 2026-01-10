Alejandro Estrada estuvo a punto de no ir a La casa de los famosos Colombia, ¿por qué?

Alejandro Estrada aceptó el reto de La casa de los famosos Colombia, pero estuvo a punto de bajarse de esta novela de la vida real. El actor tuvo una pequeña conversación con sus seguidores antes de entregar el celular y allí contó algunos detalles de cómo le llegó la invitación de El Jefe.

¿Por qué Alejandro Estrada no iba a participar en La casa de los famosos Colombia 2026?

Alejandro confesó que no aceptó la invitación de inmediato, de hecho, lo pensó mucho y dudó de ir o no a la famosa casa.

“Lo pensé demasiado, incluso estuve a punto de decir que no”, contó el actor y empresario de gafas.

En una publicación posterior, Alejandro dio pistas de las razones que lo llevaron a dudar tanto sobre su decisión final.

Estrada manifestó que estar expuesto ante tantas cámaras será uno de sus mayores retos, pues perderá su privacidad por completo y todo el tiempo habrá personas vigilando lo que hace o dice.

“¿Cuál crees que será el mayor reto dentro de ti en LCDLF?”, preguntó un internauta, a lo que él respondió: “Definitivamente estar expuesta a tantas cámaras y tener 0 privacidad”.

Alejandro Estrada aceptó el llamado de El Jefe, pero estuvo a punto de decir que no.

El actor, de paso, contó que tiene la idea de llevar a La casa de los famosos algunas de las recetas que aprendió en MasterChef Celebrity. Cabe recordar que él hizo parte de la edición del 2024 y allí terminó conociendo a Dominica Duque, con quien tuvo un corto noviazgo.

¿Qué ha pasado con Alejandro Estrada y Nataly Umaña tras su separación en medio de La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada vuelve a La casa de los famosos tras aquel ingreso de la primera temporada, en el que sorprendió a todos al confrontar en vivo a Nataly Umaña, quien era su esposa de ese entonces.

Estrada se desahogó ante Nataly y le devolvió el anillo de matrimonio, esto después de que ella le fuera infiel con Miguel Melfi. Ese momento desencadenó, después, en la eliminación de la ibaguereña.

Nataly Umaña se involucró con Miguel Melfi y eso desencadenó en una ruptura con Alejandro Estrada.

Un romance serio nunca llegó a prosperar entre Nataly Umaña y Miguel Melfi, de hecho, al finalizar el reality perdieron todo contacto y cada uno siguió por su rumbo. Sin embargo, la actriz ha manifestado que no se arrepiente de nada y afirma que lo que pasó le permitió salir de una relación en la que ya no se sentía tan bien.

¿Qué dijo Alejandro Estrada ante una pregunta sobre Yina Calderón?

Alejandro Estrada reaccionó a una pregunta que le hicieron en redes sociales sobre Yina Calderón. Un usuario consultó sobre qué pensaba acerca de lo que la empresaria había dicho de él y el actor contestó contundentemente: “lo que dijo quién?”.

De esta manera, Estrada dejó claro que su intención no es involucrarse en nuevas polémicas y solo está enfocado en hacer un gran papel en la casa más famosa de Colombia.

Justamente, en una de sus últimas publicaciones, el actor mostró el momento en que sale de su apartamento para tomar rumbo hacia La casa de los famosos. Estrada apagó las luces de su hogar y se mostró optimista de cara a su participación en esta novela de la vida real.