Alejandro Estrada rompe el silencio y habla de Yina Calderón: esto piensa de ella

Alejandro Estrada, uno de los participantes de La casa de los famosos Colombia, habló claro y se refirió a la influencer Yina Calderón, luego de varias polémicas declaraciones que ella ha hecho sobre el actor.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Yina Calderón antes de su ingreso a La casa de los famosos?

En una reciente dinámica de preguntas realizada a través de su cuenta personal de Instagram, donde suma miles de seguidores, el actor decidió responder inquietudes relacionadas con su participación en el reality de convivencia.

Y es que faltan pocos días para que las puertas de La Casa de los Famosos Colombia se abran y reciban a los participantes, quienes estarán bajo la lupa de los televidentes, que esperan conocer más a estas figuras del entretenimiento en medio de una ola de emociones.

Antes de su ingreso, Alejandro Estrada quiso interactuar con sus seguidores y compartió su respuesta a una pregunta que le hizo un usuario en redes sociales sobre lo que pensaba de las recientes declaraciones de Yina Calderón.

Alejandro Estrada revela su opinión sobre Yina Calderón. (Foto: Buen día, Colombia)

Sin dudarlo, el reconocido actor fue tajante y respondió con solo cuatro palabras, dejando clara su postura frente a la empresaria de fajas.

“¿Lo que dijo quién?”, escribió Estrada, acompañado de un emoji pensativo, desatando todo tipo de reacciones.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Alejandro Estrada?

Yina Calderón, influencer y exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, se ha referido en varias ocasiones al actor Alejandro Estrada, haciendo señalamientos sobre su vida personal.

La empresaria de fajas, quien suele realizar este tipo de comentarios sobre distintas personalidades del entretenimiento, ha asegurado en varias oportunidades que este tipo de declaraciones hacen parte de su trabajo.

Sin embargo, en algunas ocasiones sus palabras no han sido bien recibidas y, en este caso, Alejandro Estrada decidió tomar estos comentarios con ligereza, dejando entrever su postura con una breve pero contundente respuesta que generó conversación entre los internautas.

Lo cierto es que Alejandro Estrada se prepara para su ingreso a la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, que será este lunes 12 de enero a las 8:00 de la noche por el Canal RCN.