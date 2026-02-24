Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandro Estrada recibió sanción por romper las reglas de La casa de los famosos

Alejandro Estrada recibió sanción por romper las reglas de La casa de los famosos Colombia: este fue su castigo.

Fuerte sanción a Alejandro Estrada en La casa de los famosos
Fuerte sanción a Alejandro Estrada en La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

La gala de este martes 24 de febrero estuvo marcada por una sanción impuesta por El Jefe al actor Alejandro Estrada por romper las reglas de La casa de los famosos Colombia. La máxima autoridad le reveló cuál sería su castigo por esta conducta.

¿Qué regla de La casa de los famosos Colombia rompió Alejandro Estrada?

Los participantes de La casa de los famosos Colombia quedaron en shock luego de que El Jefe se dirigiera a Alejandro Estrada para mencionar que había roto las reglas de su casa al aprovechar la música con la que eran despertados cada mañana para poder hablar con otros compañeros sin ser escuchado por nadie más.

Alejandro Estrada incumplió norma clave en La casa de los famosos y recibió castigo
Alejandro Estrada incumplió norma clave en La casa de los famosos y recibió castigo. (Foto Canal RCN).

La máxima autoridad de La casa de los famosos mencionó que esta no era la primera vez que el actor usaba esta táctica, ya que tras un arduo análisis y recopilación de pruebas pudo corroborar que lo ha hecho en diversas ocasiones de manera consiente.

“Alejandro, en el momento que hay música en mi casa estás aprovechando para hablar con tu compañero de temas importantes para que no se escuche. Una vez la música para, tú dejas de hablar del tema, haciéndolo de manera consiente ya que ha ocurrido en varias ocasiones”, expresó El Jefe.

¿Cuál fue la sanción que recibió Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

A raíz de este comportamiento que rompe las reglas del juego, El Jefe decidió que Alejandro era merecedor de un castigo tan fuerte como la gravedad de su conducta dentro de la competencia, por lo que decidió enviarlo al calabozo durante dos noches.

Así mismo, le advirtió que de volverse a repetir esta conducta tomaría acciones más severas frente a su futuro en la competencia.

“Por esa razón he decidido que dormirás en el calabozo por dos noches. Y si esto vuelve a ocurrir, Alejandro, habrá consecuencias más fuertes”

Sancionan a Alejandro Estrada en La casa de los famosos: el motivo sorprendió
Sancionan a Alejandro Estrada en La casa de los famosos: el motivo sorprendió. (Foto Canal RCN).

¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada tras ser sancionado en La casa de los famosos?

Una vez escuchó su castigo, Alejandro Estrada guardó completo silencio, pero dejó ver su molestia por medio de sus expresiones faciales. El actor recibió el apoyo de Yuli Ruiz, quien sin decir una sola palabra, le dio unas palmaditas en la pierna para expresarle su solidaridad frene a la medida de El Jefe.

