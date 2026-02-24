Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ciro Quiñonez recordó el día en que Yeison Jiménez cambió su vida para siempre: “Papi, gracias”

Ciro Quiñonez recordó cómo Yeison Jiménez decidió firmarlo tras verlo cantar en una celebración de cumpleaños.

Ciro Quiñonez se mostró conmovido al recordar el día en que Yeison Jiménez cambió su vida
Ciro Quiñonez recuerda una anécdota con Yeison Jiménez / (Foto del Canal RCN)

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, varios artistas de la música popular colombiana han recordado momentos compartidos con el cantante. Por su parte, Ciro Quiñonez llamó la atención en redes sociales al recordar una de sus anécdotas junto a su colega.

¿Cómo era la relación de Yeison Jiménez y Ciro Quiñonez?

En redes destacan que la relación entre Yeison Jiménez y Ciro Quiñónez fue principalmente profesional, basada en el respaldo artístico y el manejo musical.

Yeison fue una de las personas que impulsó la carrera de Ciro en sus inicios dentro de la música popular. Además del vínculo laboral, en distintas entrevistas ambos hablaron de respeto y apoyo mutuo durante esa etapa.

La relación de Yeison Jiménez y Ciro Quiñonez era profesional / (Foto del Canal RCN)

Yeison reconocía el proceso que Quiñonez había tenido como artista independiente, mientras que Ciro ha destacado que el apoyo de Jiménez marcó un antes y un después en su carrera.

¿Cómo fue el momento en que Yeison Jiménez firmó a Ciro Quiñonez?

En una entrevista con “Te lo dice cuervo”, Ciro Quiñonez compartió una anécdota sobre el momento en que fue firmado por Yeison Jiménez. Según relató, todo ocurrió durante una celebración que terminó cambiando el rumbo de su carrera artística.

Ciro explicó que un día, alrededor de las seis de la tarde, recibió una llamada de Yeison Jiménez, quien lo invitó a su casa para celebrar su cumpleaños. Aunque al inicio no tenía pensado asistir, decidió aceptar la invitación y trasladarse hasta el lugar.

¿Cómo fue el momento en que Yeison Jiménez firmó a Ciro Quiñonez?
Ciro Quiñonez recuerda el momento en el que Yeison Jiménez lo firmó / (Foto del Canal RCN)

Según contó Ciro, al llegar encontró un grupo de músicos y comenzó a interpretar varias canciones. Tomó instrumentos como la caja, la guacharaca, el acordeón y el bajo, y animó la reunión cantando.

Mientras interpretaba una canción, Yeison Jiménez pidió que detuvieran la música y, frente a los asistentes, expresó su intención de firmarlo. De acuerdo con el relato, el cantante manifestó que había visto el esfuerzo de Ciro y consideraba que tenía proyección.

¿Qué dijo Ciro Quiñonez sobre el apoyo de Yeison Jiménez?

Ciro señaló que la decisión se tomó en cuestión de minutos. Según sus palabras, el empresario aceptó respaldar el proyecto y acordaron que Yeison y su equipo lo manejarían artísticamente.

"Me cansé de verlo luchar solo. Este pelado tiene algo. Vamos a firmarlo", dijo Yeison.

El cantante recordó que después del anuncio se abrazaron y celebraron el inicio de esta nueva etapa. Para él, ese episodio marcó el comienzo de un proceso profesional más estructurado dentro de la música popular.

La historia fue ampliamente compartida en redes sociales, donde los internautas continúan recordando a Yeison Jiménez y destacan el impacto que tuvo en la música popular colombiana.

