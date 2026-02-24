Aida Victoria Merlano reveló la curiosa característica que heredó su hijo: "Igual que su mamá"

Aida Victoria Merlano se ha mostrado cercana a sus seguidores al publicar detalles de su vida como madre. A través de sus historias, la creadora de contenido llamó la atención al revelar un rasgo curioso sobre la personalidad de su hijo.

¿Qué ha dicho Aida Victoria Merlano sobre la maternidad?

En varias ocasiones, Aida Victoria ha compartido detalles sobre su experiencia como madre primeriza. Merlano reveló que esta nueva etapa le ha permitido ser más paciente y ver el mundo desde otra perspectiva.

Aida Victoria Merlano habla sobre la maternidad / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La creadora de contenido destaca que este proceso también le ha permitido alejarse de la “imagen perfecta” que suelen mostrar las redes sociales y compartir sus momentos con autenticidad y sin filtro.

Los internautas han destacado que las vivencias que comparte han permitido ver otras facetas de la empresaria, generando afinidad con algunas de las situaciones que comparte cotidianamente.

¿Qué característica heredó el hijo de Aida Victoria Merlano?

A través de sus historias de Instagram, Aida Victoria llamó la atención al revelar una de las características que, afirmó, el bebé heredó de ella.

Mediante un video, se observa cómo el bebé presta atención a lo que otras personas comentan durante una conversación cotidiana. Mientras Aida juega con unas figuras, su hijo parece concentrarse únicamente en lo que escucha, ignorando el juego por completo.

Mija, salió igual de chismoso que la mamá

Aunque la creadora de contenido le llamaba la atención y le pedía que se concentrara en sus figuras, su hijo hizo caso omiso, lo que llamó la atención de los internautas en redes.

¿Qué ha dicho Aida Victoria sobre su hijo?

Aída Victoria Merlano ha compartido diversos mensajes y detalles sobre su hijo, Emiliano, quien nació a finales de julio de 2025. Al confirmar su nacimiento, expresó que Emiliano era sus "ganas de ser mejor" y que su llegada le desbloqueó cosas que nunca había sentido.

Aida Victoria Merlano habla sobre su hijo / (Foto del Canal RCN)

A mediados de febrero del 2026, compartió con emoción un video mostrando lo que parece ser la primera palabra de Emiliano. Aunque hubo debate entre sus seguidores sobre si dijo "mamá" o "papá", ella lo presentó como un momento muy especial.