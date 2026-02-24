Nicolás Arrieta comparte inesperado mensaje tras su salida de La casa de los famosos: "Decepcionado"

Nicolás Arrieta regresó a la vida cotidiana tras su participación en La casa de los famosos Colombia. El creador de contenido llamó la atención de sus fans al compartir un mensaje inesperado en sus redes sociales.

¿Qué reflexiones compartió Nicolás Arrieta tras salir del reality?

Después de salir de La casa de los famosos, Nicolás Arrieta se mostró agradecido y sorprendido por la reacción de los televidentes. Arrieta señaló que su participación le permitió ver la vida desde otra perspectiva y exponer facetas de su vida que nunca había mostrado.

Nicolás Arrieta reflexiona tras su salida de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Arrieta destacó que aprendió sobre paciencia, inteligencia emocional y la importancia de escuchar a los demás. El creador de contenido también valoró el apoyo de los seguidores, describiéndolo como un reconocimiento que no tiene precio.

Aunque salió con un bajo porcentaje de votación, Nicolás destacó que lo importante fue ganar el aprecio de quienes valoraron su autenticidad, un triunfo que considera más valioso que cualquier otro premio.

¿Cómo reaccionó Nicolás Arrieta ante los comentarios de los seguidores?

El influencer confesó que esperaba señalamientos por su comportamiento dentro del reality. Sin embargo, aseguró que la experiencia le permitió recibir críticas constructivas y comprender mejor cómo los internautas perciben su personalidad.

Estoy decepcionado de los comentarios. ¿Cómo me van a amar? Yo creí que yo estaba fun4d0.

Nicolás Arrieta habla de los comentarios de sus fans / (Foto del Canal RCN)

Arrieta enfatizó que no siguió estrategias preestablecidas y se mostró tal como es. Al salir, no podía creer que los seguidores valoraran su esencia auténtica y su forma de actuar.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre sus aprendizajes?

Más allá de la exposición mediática, Arrieta resaltó que su participación le permitió descubrir aspectos de sí mismo que desconocía, como su capacidad para reír y mantenerse auténtico pese a la presión del reality.

Muchas gracias por verme como soy y por quererme así. Gracias.

Nicolás también agradeció a la producción del programa por darle la oportunidad de participar, destacando que no es algo que recibiera con frecuencia. Reconoció que siempre ha estado al margen de ciertos espacios, pues no suele ser invitado a muchas cosas.

Así mismo, agradeció a la producción de La casa de los famosos, a su familia y a su pareja, a quien describió como “el 50% de esta operación”.