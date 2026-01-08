Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio genera preocupación tras revelar su actual estado de salud: “ayer no me dio”

Yeferson Cossio habló sobre su salud y explicó por qué no pudo hacer el en vivo tras su hospitalización.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yeferson Cossio vuelve a preocupar a sus seguidores tras recientes declaraciones. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Yeferson Cossio continúa en medio de la conversación digital tras anunciar que nuevamente se encontraba hospitalizado debido a otro percance de salud.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio tras anunciar su nueva hospitalización?

El creador de contenido reveló recientemente a través de sus redes sociales que se encontraba hospitalizado, aunque no especificó con exactitud qué le sucedió. Solo había mencionado que ese mismo día habría un en vivo para contar los detalles.

Sin embargo, sus seguidores se quedaron esperando la transmisión. Este 8 de enero, el creador de contenido antioqueño se pronunció nuevamente y explicó que no se sintió bien, razón por la cual no pudo hacer el en vivo.

“Mañana les cuento bien todo lo que ha pasado. Ayer no me dio para hacer el en vivo”, fueron sus palabras acompañado de una imagen suya en las historias de Instagram.

Esto generó preocupación en su comunidad digital, pues se desconoce su estado de salud actual, apenas dos semanas después de haber tenido un problema cardíaco.

¿Cómo está el corazón de Yeferson Cossio tras su reciente hospitalización?

Hace unos días, el influencer se encontraba de paseo con su novia y unos amigos cuando tuvo que ser llevado al hospital, donde estuvo internado y se sometió a una pequeña intervención quirúrgica.

Tras este percance, el influencer enfrentó varias críticas, ya que luego se le vio de fiesta nuevamente en Cartagena, desatando de nuevo la polémica por su reciente estado de salud.

Además, se viralizó un video en el que él mismo revelaba que su corazón no estaba bien, aunque se desconoce si esto ocurrió tras su intervención quirúrgica o es durante este nuevo episodio que lo tiene internado.

Las recientes declaraciones tienen a su fanaticada en alarma, pues en la ocasión anterior sus hermanas Cossio y su novia habían compartido públicamente el estado de salud del influencer. No obstante, en esta ocasión ninguno ha revelado información en sus redes sociales, lo que ha aumentado aún más la preocupación.

Lo cierto es que sus millones de seguidores siguen atentos a cualquier novedad sobre el estado de salud del influencer antioqueño.

 

