Yeferson Cossio preocupa a sus fans tras mostrarse nuevamente desde un hospital: esto se sabe

Yeferson Cossio reapareció hospitalizado y volvió a generar preocupación entre sus fans tras nueva complicación de salud.

Paola Canastero Prieto
Yeferson Cossio preocupa a sus fans tras mostrarse nuevamente desde un hospital
Yeferson Cossio se muestra desde el hospital y causa preocupación. (Foto: Canal RCN y Freepik)

Yeferson Cossio volvió a apoderarse de las tendencias en Colombia luego de confirmar que, tras un nuevo percance de salud, se encuentra nuevamente hospitalizado.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio tras mostrarse en un hospital?

El creador de contenido antioqueño reveló la noticia a través de una imagen publicada en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 12 millones de seguidores.

En la imagen, Yeferson contó que se encontraba en el hospital desde el día anterior, generando preocupación entre su fanaticada.

Este nuevo episodio encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes recuerdan que recientemente el influencer había presentado una complicación a nivel cardíaco.

En ese momento, tuvo que ser hospitalizado y posteriormente someterse a una pequeña intervención quirúrgica, la cual, según explicó en su momento, se habría producido por la falta de sueño causada por el alto nivel de estrés que maneja.

No obstante, en esta ocasión Yeferson Cossio no entregó mayores detalles sobre su estado de salud ni explicó qué fue lo que ocurrió, dejando a sus seguidores expectantes.

Además, llamó la atención que, visiblemente, el creador de contenido se mostraba bien de salud.

¿Por qué critican a Yeferson Cossio tras sus problemas de salud?

El influencer ha estado nuevamente en medio de la polémica luego de los problemas de salud que enfrentó en diciembre.

Según se conoció en ese momento, Yeferson se encontraba de fiesta cuando tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital.

Tras ese episodio, recibió varias críticas en redes sociales, ya que algunos usuarios aseguraron que no se trataba únicamente de un cuadro de estrés o falta de sueño, sino que podría estar relacionado con sustancias, versión que generó debate entre sus seguidores.

Pocos días después, el creador de contenido salió a confirmar en un video que fue lo que le pasó y que no estaba relacionado a ningún consumo de este tipo de sustancias.

Posteriormente reapareció mostrando una notable mejoría y, luego, fue visto nuevamente de fiesta en Cartagena, como lo mostró en sus redes sociales, situación que lo puso otra vez en el ojo del huracán y reavivó la controversia.

