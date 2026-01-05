Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Duelo en la televisión! Murió reconocido actor tras batalla contra un cáncer poco común

El mundo de la televisión está de luto tras confirmarse la muerte de reconocido actor tras batalla contra un cáncer poco común.

¿Quién fue el reconocido actor que falleció en los últimos días? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de reconocido actor, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al participar en varias series de televisión.

¿Quién fue el reconocido actor que falleció tras batalla contra el cáncer?

El nombre de Bret Hanna-Shuford, quien se destacó durante sus 46 años en ser un reconocido actor al participar en importantes producciones, se ha convertido en tendencia tras confirmarse su fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento del reconocido actor. | Foto: Freepik

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial por parte de su pareja llamado: Stephen Hanna-Shuford, quien expresó lo siguiente a través de la cuenta oficial de Instagram que creó junto al actor ‘Broadway Husbands’, en la que expresó las siguientes palabras:

“Con mucho pesar compartimos la noticia de que esta madrugada dijimos adiós al hombre, esposo y papá más increíble del universo. Bret Hanna-Shuford dejó este mundo en paz con amor rodeado de su familia. Nuestros corazones están rotos, pero seguiremos haciéndolo orgulloso de nosotros”, dice el comunicado.

¿En qué producciones participó Bret Hanna-Shuford a lo largo de su carrera?

Sin duda, Bret Hanna-Shuford, demostró a lo largo de su vida no solo tener gran habilidad para la creación de contenido digital en redes sociales, sino que también, al demostrar todo su potencial al ser un gran actor.

Algunas de las producciones en las que dejó un importante legado el actor a lo largo de su amplia trayectoria profesional fueron en: ‘El lobo de Wall Street’, ‘La bella y la bestia’, ‘Wicked’ y ‘La bella y la bestia’.

¿Cuál fue el cáncer por el que el actor falleció en los últimos días?

Cabe destacar que desde hace varios meses, se evidenció en varias fotografías que compartió el actor a través de su cuenta oficial de Instagram junto a su pareja ‘Broadway Husbands’, que tuvo que ser remitido a un centro médico tras ser diagnosticado de cáncer.

¿En qué producciones participó el actor? | Foto: Freepik

Según lo anunció el medio de comunicación internacional Daily Mail, que el actor duró un largo periodo de tiempo batallando en contra de un cáncer poco común llamado: linfoma de células T.

Por esta razón, se evidencia que el actor enfrentó los últimos días de su vida, diagnosticado de un cáncer degenerativo de manera progresiva.

