Luto en la familia Valdiri Sepúlveda: en pleno inicio de año tuvieron que decir adiós a ser especial

Andrea Valdiri y su novio Daniel Sepúlveda iniciaron el año con la dolorosa pérdida de un ser querido que hoy los enluta.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Año nuevo marcado por la tristeza en la familia Valdiri Sepulvera
Año nuevo marcado por la tristeza en la familia Valdiri Sepulvera. (Foto Canal RCN).

Daniel Sepúlveda, actual pareja sentimental de Andrea Valdiri, conmocionó a sus cientos de seguidores en redes sociales al anunciar la pérdida de un ser querido en pleno inicio de año. La influenciadora también se mostró afectada.

¿Quién falleció en la familia de Andrea Valdiri y Daniel Sepúlveda?

Por medio de una publicación realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Daniel Sepúlveda, novio de Andrea Valdiri, compartió una triste noticia que tomó por sorpresa a los internautas: el fallecimiento de su perrito Romeo.

La familia Valdiri Sepulvera enfrenta un duro adiós en los primeros días del año
La familia Valdiri Sepulvera enfrenta un duro adiós en los primeros días del año. (Foto Canal RCN).

El canino de raza Pitbull hizo parte de la vida de Sepúlveda durante un largo tiempo convirtiéndolo desde el minuto uno un miembro más de su familia. Sin embargo, el inicio del 2026 estuvo marcado por su repentina muerte.

Con un emotivo mensaje adjunto a una serie de fotografías y videos que marcaron importantes momentos que vivieron juntos, el joven le dio el último adiós destacar su lado fiel y protector, pues él ocupó su lugar para acompañar a su madre cuando decidió independizarse.

Triste inicio de año para la familia Valdiri Sepulvera tras perder a un ser especial
Triste inicio de año para la familia Valdiri Sepulvera tras perder a un ser especial. (Foto Canal RCN).

“Gracias por todo mi fiel amigo, cuando me fui de casa, quedaste en mi lugar y a mi madre, mi hermana y mi papá nunca les faltaste con amor y protección, te llevo en mi corazón y en mi mente por siempre, romeo”

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri a la perdida de Romeo, el perrito de su novio Daniel Sepúlveda?

Andrea Valdiri no fue ajena al doloroso momento que se encuentra atravesando su novio Daniel y reaccionó de manera pública. La influenciadora comentó la publicación de su pareja con diversos emojis que expresaron su dolor y tristeza frente a esta situación.

A su comentario se sumaron cientos de sus seguidores desconcertados que no parecían entender la situación, mientras que otros expresaron sus condolencias con emotivos mensajes de apoyo para Sepúlveda y su familia.

Mensajes como: “lo siento mucho, siempre vivirá en tu corazón, ellos deberían ser eternos” y “Dani lo siento mucho, solo los que hemos perdido a nuestros animalitos sabemos cuánto duele”, fueron algunos de los que se leen en la publicación original.

