Shakira y Beéle sorprendieron al mostrarse juntos en Barranquilla, ¡esto se sabe!

Shakira y Beéle fueron vistos en Barranquilla y su presencia no pasó desapercibida. Los artistas se mostraron en distintos puntos de la ciudad, donde sostuvieron un encuentro con el alcalde de la ciudad, hecho que llamó la atención en redes sociales.

¿Por qué Shakira y Beéle están en Barranquilla?

La visita de Shakira fue confirmada luego de que circularan videos grabados por ciudadanos en sectores como Barrio Abajo. En redes afirman que la artista habría llegado el lunes 16 de febrero acompañada por sus hijos y parte de su equipo de producción, entre ellos el productor Keityn.

El motivo principal de su estadía es el rodaje de un nuevo videoclip junto a Beéle. Aunque el título del proyecto no ha sido revelado, las grabaciones se están realizando en locaciones representativas de la ciudad.



En los registros compartidos en redes se observan comparsas, marimondas y congos, elementos asociados al Carnaval de Barranquilla. Estas imágenes sugieren que la producción incluirá referencias a la identidad cultural de la ciudad.

¿Dónde están grabando el video Shakira y Beéle en Barranquilla?

El equipo de producción ha utilizado espacios que hacen parte del circuito turístico y cultural de la capital del Atlántico. Barrio Abajo, uno de los sectores más tradicionales, ha sido uno de los puntos centrales del rodaje.

Shakira y Beéle graban el videoclip de su nueva canción en Barranquilla / (Fotos del Canal RCN y AFP)

También se han realizado tomas en el Gran Malecón, escenario frecuente de eventos culturales y actividades masivas. La elección de estos lugares ha llamado la atención de quienes han seguido las grabaciones desde distintos puntos de la ciudad.

Internautas afirman que la selección de estas locaciones representa un vínculo directo con las raíces de Shakira, quien en varias ocasiones ha mencionado la influencia de Barranquilla en su carrera musical.

¿Cómo fue el encuentro de Shakira y Beéle con Alejandro Char, alcalde de Barranquilla?

En medio del rodaje, Shakira y Beéle se reunieron con el alcalde Alejandro Char. El mandatario compartió un video en sus redes sociales donde se le ve saludando a los artistas y conversando brevemente con la cantante.

“Shakira y Beéle en la casa, esta es su casa. Gracias por mostrarle al mundo que Barranquilla está a otro nivel”, escribió Char en su publicación.

Shakira y Beéle protagonizan encuentro con Alejandro Char, alcalde de Barranquilla / (Fotos del Canal RCN y AFP)

Durante la conversación, el alcalde le preguntó a Shakira cómo veía la ciudad, a lo que ella respondió: “Divina”.

Por ahora, no se ha confirmado la fecha de estreno del video musical que une a Shakira y Beéle, pero su presencia en Barranquilla ya ha generado conversación en redes sociales y expectativa entre sus seguidores.