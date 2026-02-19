Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Emiro Navarro reaccionó al regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 2026

El anuncio del regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 2026 generó reacciones y una de ellas fue la de Emiro Navarro.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Melissa Gate regresa a La casa de los famosos.
Emiro Navarro no ocultó su emoción por el regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En horas de la mañana de este jueves 19 de febrero, el jefe de La casa de los famosos Colombia 2026 anunció que Melissa Gate ingresará al programa de convivencia, para darle un poco de emoción a la competencia.

Sin duda, este importante anuncio generó expectativas para todos los televidentes y seguidores del reality, quienes esperan que la exparticipante y finalista de la segunda temporada, ponga esa casa pies arriba.

¿Por qué Melissa Gate vuelve a La casa de los famosos Colombia 3?

El jefe invitó a Melissa Gate para que ella, como una gran jugadora de la temporada pasada, ponga a prueba a los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026, para que desarrollen estrategias y habilidades que les ayude en la competencia.

Así reaccionó Emiro Navarro al regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos
Melissa Gate regresa a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Con el ingreso de la creadora de contenido, se espera que revolucione la casa y que los famosos de esta temporada adapten para ellos todos los conocimientos que ella les pueda brindar durante su estadía.

¿Cuánto tiempo estará Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2026?

Melissa Gate, la reina de La casa de los famosos Colombia 2025 regresa al que fue su hogar durante cuatro meses, pero en esta ocasión, para estar solo una semana.

Estos serán días de mucha emoción, revolución, diversión y más, para quienes la han extraño y desearon volver a verla en la pantalla del Canal RCN.

Su regreso al reality está generando mucha expectativa: ¿qué pasaría entre ella y Valentino?, ¿estará cercana a Alexa Torres?, ¿se la llevaría muy mal con algún otro habitante de esta temporada?

Esto se sabrá pronto y para no perderse ni un detalle, hay que ver el 24/7 a través de la App Canal RCN.

Emiro Navarro no ocultó su emoción por el regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos.
Así reaccionó Emiro Navarro al regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la reacción de Emiro Navarro al ingreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 2026?

A través de la publicación con el anuncio en redes sociales, Emiro Navarro reaccionó al ingreso de su amiga, Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 2026 y su comentario generó muchas reacciones.

Pues el creador de contenido comentó que corazones y solo le bastó esto para generar emociones entre sus seguidores, quienes celebraron que el influenciador esté apoyando a su amiga, sin embargo, recibió comentarios en donde compararon a Karola con Melissa.

