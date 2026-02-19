Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Tebi Bernal sorprendió al revelar a qué participantes de La casa de los famosos no perdonaría nunca

Tebi Bernal fue contundente al confesar las razones por las que nunca perdonaría a dos participantes de La casa de los famosos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Tebi Bernal sorprendió al revelar a qué participantes de La casa de los famosos no perdonaría nunca
Tebi Bernal habló de participantes a los que no perdonaría / (Foto del Canal RCN)

Tebi Bernal llamó la atención al revelar quiénes serían los participantes a los que nunca perdonaría en La casa de los famosos Colombia. Sus declaraciones llamaron la atención en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué opina Tebi Bernal de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia?

En la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, en redes sociales destacan que la postura de Tebi Bernal hacia sus compañeros ha sido una mezcla de estrategia, respeto y algunos roces directos.

En varias ocasiones, Bernal ha sido claro en que no busca agradar a todo el mundo por compromiso. Ha mencionado que la casa es un espacio para la libertad de expresión y que cada persona debe mostrarse como es, aunque eso genere inconformidades.

¿Qué opina Tebi Bernal de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia?
Tebi Bernal habla de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Aunque ha optado por mantenerse reservado frente a las diferentes actitudes de sus compañeros, Bernal se ha encargado de dejar claro con quiénes no se lleva bien y con quiénes comparte sus estrategias y reglas del juego.

Artículos relacionados

¿A quiénes nunca perdonaría Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

En medio de una dinámica de etiquetas en La casa de los famosos, Tebi llamó la atención al referirse a los participantes a quienes aseguró que nunca perdonaría dentro del reality.

Tras recibir la etiqueta que decía: “Yo nunca, nunca perdonaría a…”, Tebi tuvo que completar la frase frente a sus compañeros. En primer lugar, descartó a Nicolás Arrieta, al señalar que ya habían limado asperezas y que las diferencias entre ambos quedaron atrás.

¿A quiénes nunca perdonaría Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?
Tebi Bernal habla de su relación con Eidevin López y Alejandro Estrada / (Fotos del Canal RCN)

Posteriormente, aseguró que las personas a las que no perdonaría serían Eidevin y Alejandro Estrada. Según explicó, se trata de personas cercanas dentro de la competencia y, por esa razón, es de quienes menos esperaría algún tipo de traición.

“Donde me lleguen a hacer algo, no se los perdonaría nunca jamás en la vida”, expresó

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron Eidevin y Alejandro Estrada ante lo que dijo Tebi Bernal?

Eidevin y Alejandro se mostraron sorprendidos tras escuchar su nombre. Aunque al inicio Eidevin le pidió a Tebi que hablara en serio, poco después señaló que su decisión había sido estratégica y que tenía sentido. Estrada, por su parte, limitó sus palabras y reaccionó con risas ante la situación.

Este momento generó conversación en redes sociales, donde internautas afirmaron que la escena evidenció tensiones dentro del grupo y abrió nuevas interpretaciones sobre las alianzas en la competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Melissa Gate confesó qué celebridades le caen bien de La casa de los famosos Colombia 3: ¿quiénes? Melissa Gate

Melissa Gate confesó qué celebridades le caen bien de La casa de los famosos Colombia 3: ¿quiénes?

Melissa Gate confesó qué celebridades que le caen bien en La casa de los famosos Colombia 3 tras su pronto regreso.

El esposo de Beba habló de Jay Torres y sorprendió con su reacción La casa de los famosos

Esposo de Beba rompe el silencio y habla de Jay Torres de La casa de los famosos Colombia

El esposo de Beba de La casa de los famosos Colombia 2026 dio su opinión sobre la cercanía de Jay Torres y su pareja.

Melissa Gate regresa a La casa de los famosos. La casa de los famosos

Emiro Navarro reaccionó al regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 2026

El anuncio del regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia 2026 generó reacciones y una de ellas fue la de Emiro Navarro.

Lo más superlike

Sofía Avendaño defiende a Alexa Torrex de Karola Sofía Avendaño

Sofía Avendaño defiende a Alexa Torrex y arremete contra Karola: "la copia eres tú"

Sofía Avendaño ha reaparecido en redes sociales para dar su opinión sobre el conflicto que tuvieron Alexa Torrex y Karola.

Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz Talento internacional

Reconocido cantante confirmaría su relación con un modelo tras romántica foto que salió a la luz

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida Talento internacional

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida

Alejandro Fernández compartió imágenes editadas por su padre en una fecha especial. Vicente Fernández

Alejandro Fernández reveló cuál era la afición secreta de Vicente Fernández

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología