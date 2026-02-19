Tebi Bernal sorprendió al revelar a qué participantes de La casa de los famosos no perdonaría nunca

Tebi Bernal llamó la atención al revelar quiénes serían los participantes a los que nunca perdonaría en La casa de los famosos Colombia. Sus declaraciones llamaron la atención en redes sociales.

¿Qué opina Tebi Bernal de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia?

En la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, en redes sociales destacan que la postura de Tebi Bernal hacia sus compañeros ha sido una mezcla de estrategia, respeto y algunos roces directos.

En varias ocasiones, Bernal ha sido claro en que no busca agradar a todo el mundo por compromiso. Ha mencionado que la casa es un espacio para la libertad de expresión y que cada persona debe mostrarse como es, aunque eso genere inconformidades.

Tebi Bernal habla de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Aunque ha optado por mantenerse reservado frente a las diferentes actitudes de sus compañeros, Bernal se ha encargado de dejar claro con quiénes no se lleva bien y con quiénes comparte sus estrategias y reglas del juego.

¿A quiénes nunca perdonaría Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

En medio de una dinámica de etiquetas en La casa de los famosos, Tebi llamó la atención al referirse a los participantes a quienes aseguró que nunca perdonaría dentro del reality.

Tras recibir la etiqueta que decía: “Yo nunca, nunca perdonaría a…”, Tebi tuvo que completar la frase frente a sus compañeros. En primer lugar, descartó a Nicolás Arrieta, al señalar que ya habían limado asperezas y que las diferencias entre ambos quedaron atrás.

Tebi Bernal habla de su relación con Eidevin López y Alejandro Estrada / (Fotos del Canal RCN)

Posteriormente, aseguró que las personas a las que no perdonaría serían Eidevin y Alejandro Estrada. Según explicó, se trata de personas cercanas dentro de la competencia y, por esa razón, es de quienes menos esperaría algún tipo de traición.

“Donde me lleguen a hacer algo, no se los perdonaría nunca jamás en la vida”, expresó

¿Cómo reaccionaron Eidevin y Alejandro Estrada ante lo que dijo Tebi Bernal?

Eidevin y Alejandro se mostraron sorprendidos tras escuchar su nombre. Aunque al inicio Eidevin le pidió a Tebi que hablara en serio, poco después señaló que su decisión había sido estratégica y que tenía sentido. Estrada, por su parte, limitó sus palabras y reaccionó con risas ante la situación.

Este momento generó conversación en redes sociales, donde internautas afirmaron que la escena evidenció tensiones dentro del grupo y abrió nuevas interpretaciones sobre las alianzas en la competencia.