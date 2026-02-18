Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así quedó la Placa parcial de La casa de los famosos: Maiker obtuvo inmunidad

Se definió la Placa parcial de la semana y Maiker quedó con inmunidad: conoce cómo salvar a tu favorito.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Maiker obtuvo inmunidad en la gala de nominación.
Maiker obtuvo inmunidad en la gala de nominación. (Foto Canal RCN).

Este miércoles 18 de febrero se vivieron muchas emociones dentro de La casa de los famosos Colombia en donde la llegada de Lady Noriega y Juancho Arango tomó por sorpresa a los participantes, quienes se enfrentaron a una tensa gala de nominación que dejó a Maiker con inmunidad.

¿Por qué Maiker quedó con inmunidad durante la gala de nominación?

La gala de nominación de este miércoles tomó un giro inesperado cuando Carla Giraldo y Marcelo Cezán informaron que esta se llevaría a cabo en tríos y sería de frente.

Placa parcial de la semana: miércoles 18 de febrero.
Placa parcial de la semana: miércoles 18 de febrero. (Foto Canal RCN).

Esta se realizó en la terraza en donde los participantes se encontraron con varias mesas que contenían sobre ellas una serie de regalos en las que cada trío debía ubicarse. Al abrir cada uno su respectivo regalo el trío conformado por Nicolás Arrieta, Juanda Caribe y Maiker Smith corrió con la suerte de llevarse una inmunidad, pero solo uno de ellos podías quedársela, por lo que tras varios minutos de ‘debate’ decidieron que Maiker debía quedársela.

Sin embargo, los regalos no solo tenían en su interior poderes positivos, pues el trio conformado por Manuela Gómez, Tebi Bernal y Campanita corrió con la maña suerte de llevarse una nominación y entre los tres tuvieron que elegir quien de ellos queda en Placa, siendo Tebi el desafortunado.

¿Cómo quedó conformada la Placa parcial de este miércoles 18 de febrero en La casa de los famosos?

Tras una jornada de nominación en la que los participantes en grupos de tres tuvieron que definir a quién dar tres puntos, dos puntos y un punto, y de que las votaciones al publico se cerrara de manera oficial, la Placa parcial de la semana quedó conformada de la siguiente manera:

  • Campanita (Nominado por Jay Torres, eliminado de la semana)
  • Nicolás Arrieta (Nominado por sanción)
  • Tebi Bernal (Nominado por poder de nominación)
  • Alexa Torres (Nominada por la casa)
  • Valentino Lázaro (Nominado por la casa, sin derecho a salvación por poder de Alexa Torres)
  • Karola (Nominada por la casa)
  • Alejandro Estrada (Nominado por la casa)
  • Juanse Laverde (Nominado por el público)
  • Manuela Gómez (Nominada por el líder)
  • Yuli Ruiz (Nominada por el líder)

Recuerda que estás a un solo clic de salvar a tu favorito, ingresando al sitio web de La casa de los famosos Colombia.

