Campanita protagoniza cruce con Alexa tras asegurar que no la defendería: así reaccionó la influencer

Las tensiones cada vez son más evidentes en La casa de los famosos Colombia. En una reciente dinámica, salieron a la luz algunas verdades entre los participantes, lo que llevó a Campanita a hacer una acotación en contra de Alexa.

¿Qué dijo Campanita que desató desacuerdos con Alexa y otros concursantes?

Durante una reciente dinámica de etiquetas, Campanita aseguró que él nunca defendería a Alexa, ya que considera que los problemas que ha tenido dentro de la casa han sido consecuencia de sus propias decisiones. Además, le aconsejó resolver sus conflictos de manera directa.

Ante estas palabras, Alexa reaccionó y le respondió que cada participante debía afrontar sus propias batallas y pidió que no se actuara “en gavilla”.

Este intercambio de palabras generó una nueva tensión entre ambos, y una nueva confrontación con Nicolás Arrieta.

Campanita lanza comentario sobre Alexa y provoca choque con Nicolás Arrieta. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Nicolás Arrieta tras cruce entre Alexa y Campanita?

Luego del intercambio, Nicolás Arrieta intervino y señaló que se había organizado el cuarto Tormenta y se mencionó que en próximas eliminaciones debería salir un integrante del cuarto Calma.

Alexa fue contundente y respondió que no se trataba de sacar a alguien en particular, sino que el juego se había planteado como una dinámica por equipos, señalando que era “Calma contra Tormenta”.

Asimismo, defendió a su grupo asegurando que nadie se había organizado para atacar a otros famosos.

Durante la conversación, también afirmó que cuando se presentan conflictos dentro de la casa, varios concursantes suelen intervenir en las discusiones.

En medio del intercambio, Nicolás lanzó una frase directa hacia Alexa al decirle: “Tu moralidad es gris”.

Luego, en el turno de Alexa, colocó su etiqueta en el recuadro de Juanse, asegurando que no le creía nada. Además, le dijo que afirmaba no querer jugar, pero que sus acciones demostraban todo lo contrario, mientras mencionaba algunos ejemplos.

Por su parte, Juanse respondió: “Querida, yo juego más que tú”. Y es que las tensiones entre ambos se han hecho evidentes, especialmente después del primer cine y de lo que él le reveló a Alexa.

En otra etiqueta, Alexa también señaló que no tendría un hijo con Juanda Caribe y de nuevo se desató un nuevo intercambio entre ellos.