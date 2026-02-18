Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karola se despachó en contra de Valentino Lázaro y Alexa Torrex: ¿cuál fue la razón?

Karola Alcendra se despachó en contra de Valentino Lázaro y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué le dijo Karola a Valentino y a Alexa Torrex? | Fotos: Canal RCN

En los últimos días, varios internautas se han conectado con todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los momentos que más comentarios ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas se trata acerca del ingreso de la creadora de contenido digital, Karola Alcendra, quien es mejor amiga de Emiro Navarro.

Por su parte, la llegada de Karola ha generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales por parte de los internautas, pues, ha sido sincera al momento de compartir sus opiniones y, de igual modo, ha presentado ciertas diferencias con algunos de sus compañeros, sobre todo con Alexa Torrex y Valentino Lázaro.

¿Cuál es el motivo por el que Karola se despachó en contra de Valentino Lázaro?

Recientemente, los internautas generaron una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales por los comentarios que Karola Alcendra compartió durante una actividad que se realizó en La casa de los famosos Colombia, en el que le expresó todas sus verdades a Valentino Lázaro.

“Yo nunca me fiaría de Valentino porque es una persona que puede hablar mal de ti a tus espaldas”, agregó Karola.

Posteriormente, Valentino aprovechó la oportunidad para expresarle a Karola algunos de los comportamientos con los que no está de acuerdo de ella:

Esto le dijo Valentino Lázaro a Alexa Torrex. | Foto: Canal RCN

“Una eres tú, le hablaste a Mariana, a Beba. Además, eres tan mueble como cualquier otro”, señaló.

Así también, ambos participantes revelaron algunas de las diferencias que han presentado, en especial, por algunas anécdotas del pasado.

Esto le dijo Karola a Valentino Lázaro. | Foto: Canal RCN

¿Cuál fue la razón por la que Alexa Torrex y Karola presentaron diferencias en La casa de los famosos Colombia?

Durante la dinámica, Alexa Torrex se enojó con algunas confesiones que realizó Karola, con quien no ha tenido una buena convivencia desde que inició la competencia. Así que le expresó lo siguiente:

“Yo tampoco, ni porque fuera gratis. Tranquila, a mí porque me toca convivir contigo”, agregó Alexa.

Posteriormente, Karola anunció que hará lo posible para utilizar todas sus estrategias tras las diferencias que presentó con Alexa al momento de compartir su punto de vista:

“Yo te quiero sacar a ti, ahora voy por ti”.

