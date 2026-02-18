Lady Noriega y Juan Carlos Arango confesaron sus estrategias en La casa de los famosos Colombia

Desde hace varias semanas, miles de internautas se han sorprendido con todos los acontecimientos que se han llevado a cabo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el Jefe de La casa de los famosos Colombia ha sorprendido a las celebridades con diferentes acontecimientos presentados en las últimas semanas, donde han ocurrido: expulsiones, eliminaciones, polémicas e inesperadas estrategias.

Por su parte, Lady Noriega y Juan Carlos Arango se convertirán en dos de las celebridades en ingresar a la casa más famosa del país, pues cautivarán con su gran participación, analizando con detalle los diferentes acontecimientos que se han presentado en la casa más famosa del país.

¿Cuáles son las estrategias que tiene Lady Noriega para La casa de los famosos Colombia?

En horas de la mañana de este miércoles 18 de febrero, Lady Noriega y Juan Carlos Arango, fueron entrevistados en el programa de ‘Mañana Express’, donde compartieron varios acontecimientos acerca de su participación en La casa de los famosos Colombia.

Esto dijo Lady Noriega sobre su paso en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Por un lado, Lady Noriega aprovechó la oportunidad para hablar sin ningún tipo de filtro acerca de lo que hará dentro de la competencia, en especial al momento de plantear estrategias junto a sus compañeros, pues expresó las siguientes palabras:

“He tenido que trabajar mucho en mi carácter, en especial en la tolerancia. No nos podemos engañar por ese tipo de situaciones porque: 1. Si el tema de Juanda Caribe y Alexa hubiese unas disculpas, todo hubiese bajado. 2. El tema físico es un tema que no se toca”, agregó Lady Noriega.

¿Qué dijo Juan Carlos Arango tras la diferencia que tuvo con Juan Palau en el pasado?

Es clave mencionar que el actor Juan Carlos Arango demostró que está lleno de entusiasmo al ser uno de los participantes en ingresar a La casa de los famosos Colombia. Así también, le preguntaron acerca de una diferencia que tuvo con Juan Palau en el reality de ‘Survivor, la isla de los famosos’, pues expresó lo siguiente:

Esto dijo Juancho Arango sobre una diferencia que tuvo con Juan Palau. | Foto: Canal RCN