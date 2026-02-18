Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Lady Noriega y Juan Carlos Arango confesaron sus estrategias en La casa de los famosos Colombia

Lady Noriega y Juan Carlos Arango confesaron cuáles son sus estrategias en La casa de los famosos Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Lady Noriega y Juan Carlos Arango confesaron sus estrategias en La casa de los famosos Colombia
¿Qué dijeron Lady Noriega y Juancho Arango de su paso en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, miles de internautas se han sorprendido con todos los acontecimientos que se han llevado a cabo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el Jefe de La casa de los famosos Colombia ha sorprendido a las celebridades con diferentes acontecimientos presentados en las últimas semanas, donde han ocurrido: expulsiones, eliminaciones, polémicas e inesperadas estrategias.

Por su parte, Lady Noriega y Juan Carlos Arango se convertirán en dos de las celebridades en ingresar a la casa más famosa del país, pues cautivarán con su gran participación, analizando con detalle los diferentes acontecimientos que se han presentado en la casa más famosa del país.

Artículos relacionados

¿Cuáles son las estrategias que tiene Lady Noriega para La casa de los famosos Colombia?

En horas de la mañana de este miércoles 18 de febrero, Lady Noriega y Juan Carlos Arango, fueron entrevistados en el programa de ‘Mañana Express’, donde compartieron varios acontecimientos acerca de su participación en La casa de los famosos Colombia.

Lady Noriega y Juan Carlos Arango confesaron sus estrategias en La casa de los famosos Colombia
Esto dijo Lady Noriega sobre su paso en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Por un lado, Lady Noriega aprovechó la oportunidad para hablar sin ningún tipo de filtro acerca de lo que hará dentro de la competencia, en especial al momento de plantear estrategias junto a sus compañeros, pues expresó las siguientes palabras:

Artículos relacionados

“He tenido que trabajar mucho en mi carácter, en especial en la tolerancia. No nos podemos engañar por ese tipo de situaciones porque: 1. Si el tema de Juanda Caribe y Alexa hubiese unas disculpas, todo hubiese bajado. 2. El tema físico es un tema que no se toca”, agregó Lady Noriega.

¿Qué dijo Juan Carlos Arango tras la diferencia que tuvo con Juan Palau en el pasado?

Artículos relacionados

Es clave mencionar que el actor Juan Carlos Arango demostró que está lleno de entusiasmo al ser uno de los participantes en ingresar a La casa de los famosos Colombia. Así también, le preguntaron acerca de una diferencia que tuvo con Juan Palau en el reality de ‘Survivor, la isla de los famosos’, pues expresó lo siguiente:

Lady Noriega y Juan Carlos Arango confesaron sus estrategias en La casa de los famosos Colombia
Esto dijo Juancho Arango sobre una diferencia que tuvo con Juan Palau. | Foto: Canal RCN

“Juan es un muchacho súper talentoso y querido. Es que en la isla uno con hambre, el juego, el estrés y eso, tuvimos un roce en el pasado, pero eso no es nada”, agregó Juan Carlos Arango

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Leymar Brown, mejor amigo de Maiker, salió en su defensa ante quienes lo llaman “mueble” La casa de los famosos

Leymar Brown reaccionó y defendió a Maiker frente a críticas que lo tildan de “mueble”

Leymar Brown defendió a Maiker y respondió a las críticas tras ser llamado “mueble” por usuarios en redes.

Karola se despachó en contra de Valentino Lázaro y Alexa Torrex: ¿cuál fue la razón? La casa de los famosos

Karola se despachó en contra de Valentino Lázaro y Alexa Torrex: ¿cuál fue la razón?

Karola Alcendra se despachó en contra de Valentino Lázaro y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.

Valentino y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Valentino le pidió disculpas a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia

Valentino tuvo una diferencia con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Paola Jara emocionó al mostrar su esperado reencuentro con su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara compartió su emotivo reencuentro con su hija Emilia tras días alejadas

Paola Jara pasó varios días lejos de su pequeña hija Emilia y registró en redes sociales cómo fue su emotivo reencuentro.

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida Talento internacional

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida

Alejandro Fernández compartió imágenes editadas por su padre en una fecha especial. Vicente Fernández

Alejandro Fernández reveló cuál era la afición secreta de Vicente Fernández

Luis Alfonso causa sensación en redes al captar fantasma en Armero Talento nacional

Luis Alfonso capta un fantasma en Armero y el video se vuelve viral en redes sociales

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología