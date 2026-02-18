Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Alfonso capta un fantasma en Armero y el video se vuelve viral en redes sociales

Luis Alfonso impactó a sus seguidores al compartir un video donde aparece un fantasma en Armero, generando miles de reacciones.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Luis Alfonso causa sensación en redes al captar fantasma en Armero
Luis Alfonso captó un fantasma en Armero y así lo compartió en redes sociales. (Foto izquierda: Giorgio Viera /AFP | Foto derecha: Freepik)

Luis Alfonso estremeció las redes al compartir con Daniel Trespalacios, experto en temas paranormales, un video del fantasma que captó durante su visita a Armero.

¿Cuál es el video de Luis Alfonso captando un fantasma en su visita a Armero?

El cantante payanés Luis Alfonso compartió con el reconocido locutor Daniel Trespalacios la experiencia que vivió durante una visita fugaz a Armero.

Luis Alfonso capta un fantasma en Armero
Luis Alfonso grabó un fantasma en Armero y se hace viral. (Foto: Jason Koerner/Getty Images/AFP)

En un video publicado por el locutor en TikTok se ve al artista llegando en vehículo, acompañado por parte de su equipo de trabajo y por una sobreviviente de la tragedia, quien actuó como su guía durante el recorrido.

Mientras avanzan por el lugar y visitan la tumba de Omaira, llegan a una casa abandonada donde se persignan y piden permiso por respeto antes de entrar. Es entonces cuando, dentro de la propiedad, se alcanza a ver la figura de una persona que se asoma tímidamente.

Aunque no lo notaron en su momento, Luis Alfonso pudo detallarlo después y por ende lo compartió.

¿A quién pertenecía la casa donde Luis Alfonso captó al fantasma en Armero?

De acuerdo con el relato que recibió el cantante de 32 años, la casa donde apareció el fantasma habría pertenecido a una familia inglesa que, durante la tragedia, dio refugio a más de 100 personas y logró salvarles la vida.

Conmovido por la historia, Luis Alfonso no dudó en recitar una oración por las almas del purgatorio, asegurando que siente una profunda devoción por ellas.

Yo soy muy devoto a las almas del purgatorio y siento que así como cuando de pronto hacemos labores de ir a un hospital a visitar un enfermo o vamos, por ejemplo, a los puentes a los habitantes de calle a llevarles comidita, yo sé que con mucho respeto esas oracioncitas van a servir mucho acá", expresó.

Luis Alfonso visitó Armero y captó un fantasma
Luis Alfonso expresó ser un fiel devoto a las almas del purgatorio tras su visita a Armero. (Foto: Jason Koerner/Getty Images/AFP)

¿Cómo reaccionaron en redes al video del fantasma que captó Luis Alfonso en Armero?

Como era de esperarse, el video generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios expresaron incredulidad ante lo captado por Luis Alfonso en esta ciudad, otros le dieron total credibilidad y aseguraron que, además de la imagen, también se escuchan voces.

Se escuchó un grito, ¿o es mi impresión", "Si lo van a ver porque va a aparecer un fantasma, van a perder el tiempo", y "Se ve un niño", fueron algunos de los comentarios que dejaron en redes.

