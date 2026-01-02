Hija de La Toxi Costeña debuta en TikTok y recibe elogios por un detalle particular en sus videos

Las redes sociales no dejan de hablar del debut que ha tenido la hija de la influencer sincelejana Cindy Ávila, más conocida como La Toxi Costeña, pues la pequeña ha aparecido en unos cortos videos en TikTok, llamando la atención en un detalle que no pasó desapercibido por los usuarios.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso actor y exparticipante de MasterChef Celebrity revela que tiene VIH: "hoy rompo este silencio"

¿Cómo fue el debut en TikTok de la hija de La Toxi Costeña?

El pasado 31 de diciembre de 2025, la pequeña hija de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, publicó su primer video en supervisión de su madre, deseando un feliz año nuevo.

La pequeña hija de La Toxi Costeña logró obtener más de 30 mil seguidores en TikTok en un solo día. (Foto: Canal RCN)

En menos de lo esperado, Mariana, como se llama la infante, logró obtener más de 32 mil seguidores y su primer video superó las más de setecientas mil visitas.

Acto seguido, la niña publicó un video bailando en lo que parece ser su alcoba, alcanzando el millón de visitas, un número que muchos creadores de contenido suelen anhelar.

Sin embargo, su debut no solo llamó la atención, sino un detalle que muchos de sus seguidores ovacionaron y de paso felicitaron a su madre por tenerlo presente.

Artículos relacionados Yina Calderón Se conoce video de la grave situación que vivió Yina Calderón en su pueblo natal

¿Qué detalle del video de TikTok de la hija de La Toxi Costeña llamó la atención de sus seguidores?

Se trata de su vestido lila decorado con flores blancas, que llamó la atención en redes. Según los comentarios, varios usuarios señalaron que hoy en día no es común ver a los niños vestidos de manera acorde a su edad.

Asimismo, otros resaltaron que la hija de La Toxi emanaba una inocencia y todo era gracias a la educación que le ha impartido la cantante.

En pleno 2026 ver una niña así vestida es un triunfo, pues se ve muy hermosa", "Qué lindo ver que La Toxi viste a esta niña tan hermosa. Felicidades porque se nota que es una gran madre", y "Hasta que veo a una niña vestida como una niña", fueron solo algunos de los comentarios.

Artículos relacionados Westcol Westcol arremete contra Yina Calderón durante streaming con Aida Merlano: esta fue la razón

¿Cuántos hijos tiene La Toxi Costeña?

La Toxi Costeña es madre de dos hijos, un varón de 15 años y una niña de 9. A lo largo de los años, ha compartido momentos de su vida familiar, mostrando cómo equilibra la maternidad con su carrera como influencer.

Aunque sus hijos no siempre aparecen en sus publicaciones, Cindy ha mencionado en varias ocasiones que son una gran motivación en su vida. Su presencia en redes refleja tanto su faceta profesional como el amor y dedicación hacia su familia.