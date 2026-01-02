Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija de La Toxi Costeña debuta en TikTok y recibe elogios por un detalle particular en sus videos

La hija de La Toxi Costeña ha sorprendido al debutar en TikTok y causar sensación a sus seguidores con un detalle en sus videos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Hija de La Toxi Costeña se estrena en TikTok y recibe elogios por su vestido
La hija de La Toxi Costeña debutó en TikTok logrando en un día ganar miles de seguidores. (Fotos: Canal RCN)

Las redes sociales no dejan de hablar del debut que ha tenido la hija de la influencer sincelejana Cindy Ávila, más conocida como La Toxi Costeña, pues la pequeña ha aparecido en unos cortos videos en TikTok, llamando la atención en un detalle que no pasó desapercibido por los usuarios.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el debut en TikTok de la hija de La Toxi Costeña?

El pasado 31 de diciembre de 2025, la pequeña hija de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, publicó su primer video en supervisión de su madre, deseando un feliz año nuevo.

La Toxi Costeña y sus hijos en la final de La casa de los famosos Colombia
La pequeña hija de La Toxi Costeña logró obtener más de 30 mil seguidores en TikTok en un solo día. (Foto: Canal RCN)

En menos de lo esperado, Mariana, como se llama la infante, logró obtener más de 32 mil seguidores y su primer video superó las más de setecientas mil visitas.

Acto seguido, la niña publicó un video bailando en lo que parece ser su alcoba, alcanzando el millón de visitas, un número que muchos creadores de contenido suelen anhelar.

Sin embargo, su debut no solo llamó la atención, sino un detalle que muchos de sus seguidores ovacionaron y de paso felicitaron a su madre por tenerlo presente.

Artículos relacionados

¿Qué detalle del video de TikTok de la hija de La Toxi Costeña llamó la atención de sus seguidores?

Se trata de su vestido lila decorado con flores blancas, que llamó la atención en redes. Según los comentarios, varios usuarios señalaron que hoy en día no es común ver a los niños vestidos de manera acorde a su edad.

Asimismo, otros resaltaron que la hija de La Toxi emanaba una inocencia y todo era gracias a la educación que le ha impartido la cantante.

En pleno 2026 ver una niña así vestida es un triunfo, pues se ve muy hermosa", "Qué lindo ver que La Toxi viste a esta niña tan hermosa. Felicidades porque se nota que es una gran madre", y "Hasta que veo a una niña vestida como una niña", fueron solo algunos de los comentarios.

Artículos relacionados

¿Cuántos hijos tiene La Toxi Costeña?

La Toxi Costeña es madre de dos hijos, un varón de 15 años y una niña de 9. A lo largo de los años, ha compartido momentos de su vida familiar, mostrando cómo equilibra la maternidad con su carrera como influencer.

Aunque sus hijos no siempre aparecen en sus publicaciones, Cindy ha mencionado en varias ocasiones que son una gran motivación en su vida. Su presencia en redes refleja tanto su faceta profesional como el amor y dedicación hacia su familia.

Cindy Ávila, más conocida en redes como La Toxi Costeña
La Toxi Costeña es madre de dos hijos y ha mostrado en redes cómo se esfuerza por su bienestar y cuidado. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón arremete contra Westcol tras declaraciones que hizo de ella en su último streaming Yina Calderón

Yina Calderón responde fuertemente a Westcol tras declaraciones que hizo de ella en su streaming

Yina Calderón apareció en sus redes para responder a Westcol tras las declaraciones que hizo sobre ella en su último streaming.

La modelo Anok Yai revela grave enfermedad que la tiene postrada en cama Talento internacional

Famosa modelo enfrenta grave problema de salud y permanece postrada en cama

La famosa modelo acudió a sus redes sociales para mostrar a sus fans su estado de salud y revelar lo que la tiene postrada en cama.

14 millones de euros por año y un Audi de lujo: así es el nuevo capítulo de Luis Díaz en Alemania. Luis Díaz

Luis Díaz inicia el 2026 con “La promesa” y su debut en la industria musical

Luis Díaz sorprendió al despedir el 2025 con “La promesa”, una canción que narra su historia, raíces y gratitud lejos del fútbol.

Lo más superlike

Luis Alberto Posada sorprendió en concierto de Cali con inesperada reacción Luis Alberto Posada

Luis Alberto Posada sorprendió en concierto de Cali con inesperada reacción: "no puedo más"

El cantante Luis Alberto Posada generó sorpresa entre los asistentes tras una reacción inesperada durante su concierto en Cali.

Yuli Ruiz habló en Instagram sobre su situación sentimental La casa de los famosos

¿Yuli Ruiz tendría una relación en La casa de los famosos 2026? ¡Esto fue lo que reveló!

Carlo Lafontine, cantautor mexicano, es criticado por hacer canciones inclusivas para la comunidad LGBTI Talento internacional

Famoso cantante de música popular recibe críticas por interpretar canciones LGBTI

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?

Las autoridades investigan las causas del deceso de la hija de Tommy Lee Jones. Viral

Hija de famoso actor de Hollywood fue hallada muerta en un hotel en extrañas circunstancias