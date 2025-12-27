Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Toxi costeña le contesta fuertemente a mujer que la comparó con Karina García y su hija

La Toxi costeña estalló y no aceptó que la hubiesen mencionado a Karina García, así que no midió sus palabras.

La Toxi costeña, Karina García
La Toxi costeña le contesta fuertemente a mujer que la comparó con Karina García y su hija | Foto del Canal RCN.

Una de las amistades que nació en La casa de los famosos Colombia 2025 y a la vez se derrumbó fue entre la modelo Karina García y la influenciadora Cindy Ávila, conocida artísticamente como La Toxi costeña.

Aunque en un comienzo del reality del Canal RCN las influencers demostraron tener afinidad, con el paso de las semanas eso se acabó. De hecho, La Toxi costeña arremetió contra Karina García.

¿Por qué compararon a La Toxi costeña con Karina García?

Terminada la producción de convivencia, la cual vuelve con su tercera temporada el próximo lunes 12 de enero de 2026 a las 8:00 p.m., cada mujer siguió su camino.

No obstante, recientemente La Toxi costeña se fue en contra de una usuaria digital que la comparó con Karina García.

Karina García, La Toxi costeña
La amistad de Karina García y La Toxi costeña se derrumbó | Foto del Canal RCN.

Todo se dio porque Karina García subió un video al ritmo de Kali Uchis con su hija Isabella, luego La Toxi hizo lo mismo con su hija Mariana.

Los clips son distintos, pues cabe mencionar que entre las hijas de las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia hay una considerable diferencia de edad.

Entonces, como es común que suceda con estos contenidos, los detractores aprovecharon para comentar y lanzar sus críticas.

¿Cuál fue la crítica de la internauta que molestó a La Toxi costeña?

La internauta escribió lo siguiente en contra de la cantante costeña: "Ahora la más familiar aprendió de Karina porque con eso factura más".

Dicha opinión no le agradó para nada a La Toxi costeña, quien no dudó en responderle a la usuaria digital con fuertes palabras.

La Toxi costeña
La Toxi costeña evolucionó en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

"Le voy a pedir a Dios que te arrope con su manto y te 4sfixie' cerd4'" se lee en Instagram.

 

La respuesta de Cindy Ávila causó revuelo en las redes sociales, pues los seguidores están divididos, aunque cabe decir que Karina ni La Toxi se volvieron a hablar; de hecho, cada una se ignora como si no existieran o alguna vez hubiesen intentado tener una amistad.

Pese a todo, lo que sí se debe decir es que terminándose 2025 se mantienen las disputas que tuvieron en el Canal RCN.

