Top 5 de las carreras universitarias que la IA recomienda NO estudiar en 2026

Pronto está por comenzar el nuevo año 2026 y el estudio es algo en lo que muchos piensan. Una de las metas de los jóvenes, al igual que de las demás personas, es iniciar una carrera universitaria.

Sin embargo, no es un secreto que actualmente, con los avances y demás, elegir una profesión demanda de total atención y análisis.

¿Qué riesgos tienen algunas carreras universitarias?

Si bien es cierto que no se puede catalogar a una carrera universitaria como "mala", pues todo depende de la experiencia de cada estudiante, hay factores de riesgo que valen la pena conocer, tales como:

La saturación y alta demanda, es decir, muchos la estudian.

El bajo salario.

El reemplazo por la tecnología.

En vista de lo anteriormente compartido, la IA dio a conocer cuáles son las cinco carreras universitarias que necesitan ser analizadas antes de elegirlas para 2026. Claro está, no quiere decir que no se deban estudiar, sino que hay que saberlas enfocar para no sufrir las consecuencias laborales a futuro.

Se debe elegir una carrera universitaria con análisis de por medio | Foto de Freepik.

¿Qué carreras universitarias se deberían evitar estudiar en 2026?, según la IA

Para la IA, las cinco carreras universitarias que no se deberían elegir como primera alternativa para estudiar en 2025 son:

1. Periodismo tradicional

La herramienta tecnológica explica que el periodismo tradicional (medios impresos y televisión) van en declive, de modo que la carrera debe enfocarse en el periodismo digital, de datos o multimedia.

2. Administración de empresas

Se trata de una de las carreras con mayor saturación. Miles de egresados compiten por los mismos cargos y, sin un enfoque en finanzas, analítica, tecnología o emprendimiento, suele ofrecer pocas oportunidades bien pagas.

3. Derecho

Aunque es una carrera universitaria que puede ser bien remunerada, la IA dice que si el estudiante no tiene un nicho claro es mejor que desista al elegirla debido a que el mercado está lleno de abogados generalistas.

El enfoque de una carrera universitaria define el futuro laboral | Foto de Freepik.

4. Contaduría tradicional

Las nuevas tecnologías están haciendo que procesos contables sean automatizados por software e inteligencia artificial. Ante esto, se recomienda el enfoque en auditoría, análisis financiero o impuestos especializados.

5. Carreras artísticas

Actuación, música o artes plásticas pueden ser muy competitivas y con ingresos inestables si no se combinan con marketing digital, creación de contenido o modelos de negocio en línea.