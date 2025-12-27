Karen Sevillano apareció en la Feria de Cali bailando con 'Jesús': así fue el inesperado momento

La influenciadora y presentadora Karen Sevillano sigue disfrutando de la Feria de Cali, la cual inició el pasado 25 de diciembre y va hasta el 30 de diciembre de 2025.

Karen Sevillano, quien es de Cali, no se ha perdido ni un solo día de la celebración en la capital del Valle del Cauca. A través de redes sociales, la influencer ha dejado registro de su experiencia.

¿Qué ha hecho Karen Sevillano en la Feria de Cali?

El primer día, la presentadora del Aftershow de La casa de los famosos Colombia causó sorpresa en sus fans, ya que apareció en una carroza cantando y animando.

Sin embargo, al siguiente día lo volvió a hacer y esta vez demostrando sus pasos de baile. Lo curioso de todo es que la creadora de contenido no estuvo sola, sino que un particular bailarín la acompañó.

Karen Sevillano divierte al cantar salsa en vivo y desatar la euforia en la Feria de Cali | Foto del Canal RCN.

Karen Sevillano compartió una historia en su perfil de Instagram donde quedó registrado el llamativo baile de salsa que protagonizó junto a 'Jesús', el hijo de Dios.

¿Karen Sevillano bailó con 'Jesús'?

Sí, tal como se mencionó, la influenciadora se puso a bailar con 'Jesús', un hombre que se caracterizó como el hijo del Todopoderoso.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

Moviéndose de un lado al otro, sonriendo y disfrutando del ambiente caleño, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia una vez más se llevó toda la atención en plena Feria de Cali.

"¿Quién pidió esta señal?", se lee en el curioso video.

¿Qué es la Feria de Cali?

La Feria de Cali es la fiesta más importante de la capital del Valle del Cauca. Es la oportunidad para resaltar la tradición, mientras que, miles de turistas llegan a activar la economía y contagiarse del sabor caleño.

Artículos relacionados La toxi costeña El hijo de La Toxi costeña se mandó a operar el rostro: así fue la revelación

Dos de los eventos que más interés generan son el Salsódromo y el Superconcierto.

Así las cosas, Karen Sevillano continúa disfrutando de la celebración caleña, ya va dos días y no se sabe si volverá a aparecer en redes sociales.