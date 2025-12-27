Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karen Sevillano apareció en la Feria de Cali bailando con 'Jesús': así fue el inesperado momento

Karen Sevillano tuvo un curioso compañero al bailar salsa en la importante celebración de su ciudad y todo quedó en video.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karen Sevillano
Karen Sevillano apareció en la Feria de Cali bailando con 'Jesús': así fue el inesperado momento | Foto del Canal RCN y Freepik.

La influenciadora y presentadora Karen Sevillano sigue disfrutando de la Feria de Cali, la cual inició el pasado 25 de diciembre y va hasta el 30 de diciembre de 2025.

Karen Sevillano, quien es de Cali, no se ha perdido ni un solo día de la celebración en la capital del Valle del Cauca. A través de redes sociales, la influencer ha dejado registro de su experiencia.

Artículos relacionados

¿Qué ha hecho Karen Sevillano en la Feria de Cali?

El primer día, la presentadora del Aftershow de La casa de los famosos Colombia causó sorpresa en sus fans, ya que apareció en una carroza cantando y animando.

Sin embargo, al siguiente día lo volvió a hacer y esta vez demostrando sus pasos de baile. Lo curioso de todo es que la creadora de contenido no estuvo sola, sino que un particular bailarín la acompañó.

Karen Sevillano
Karen Sevillano divierte al cantar salsa en vivo y desatar la euforia en la Feria de Cali | Foto del Canal RCN.

Karen Sevillano compartió una historia en su perfil de Instagram donde quedó registrado el llamativo baile de salsa que protagonizó junto a 'Jesús', el hijo de Dios.

¿Karen Sevillano bailó con 'Jesús'?

Sí, tal como se mencionó, la influenciadora se puso a bailar con 'Jesús', un hombre que se caracterizó como el hijo del Todopoderoso.

Artículos relacionados

Moviéndose de un lado al otro, sonriendo y disfrutando del ambiente caleño, la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia una vez más se llevó toda la atención en plena Feria de Cali.

"¿Quién pidió esta señal?", se lee en el curioso video.

 

¿Qué es la Feria de Cali?

La Feria de Cali es la fiesta más importante de la capital del Valle del Cauca. Es la oportunidad para resaltar la tradición, mientras que, miles de turistas llegan a activar la economía y contagiarse del sabor caleño.

Artículos relacionados

Dos de los eventos que más interés generan son el Salsódromo y el Superconcierto.

Así las cosas, Karen Sevillano continúa disfrutando de la celebración caleña, ya va dos días y no se sabe si volverá a aparecer en redes sociales.

Karen Sevillano
Karen Sevillano sigue en redes sociales interactuando con sus seguidores | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Toxi costeña, Karina García La toxi costeña

La Toxi costeña le contesta fuertemente a mujer que la comparó con Karina García y su hija

La Toxi costeña estalló y no aceptó que la hubiesen mencionado a Karina García, así que no midió sus palabras.

Falleció hijo de reconocida periodista Viral

Falleció hijo de reconocida periodista tras varios días en la UCI: “Se fue en paz, abrazado por mí”

Falleció hijo de reconocida periodista chilena a los cinco meses; esto es lo que se sabe del caso.

Mariana Zapata, Karina García Karina García

¿Karina García y Mariana Zapata se reconciliaron? Video sería la prueba

Karina García y Mariana Zapata habrían limado sus asperezas tras ser captadas en evento de Ryan Castro.

Lo más superlike

La madre de Isabelle Marciniak conmovió al con su emotivo mensaje Viral

Mamá de la gimnasta que falleció de cáncer a sus 18 años conmueve con su despedida

La madre de Isabelle Marciniak, joven promesa de la gimnasia brasileña, conmovió al con su emotivo mensaje tras su muerte.

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Kris R. le respondió a Pirlo Blessd

Kris R. rompió el silencio y le respondió a Pirlo tras su tiradera a él y a Blessd: así suena

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas

Campanita y Valentino La casa de los famosos

Campanita sorprende al aparecer bailando con Valentino tras sus declaraciones para La casa de los famosos