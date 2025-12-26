El hijo de La Toxi costeña se mandó a operar el rostro: así fue la revelación

La cantante Cindy Ávila, conocida artísticamente como La Toxi costeña, pasó una Navidad con su dos hijos: Johan y Mariana.

Artículos relacionados Juan Ricardo Lozano ¡Comediante Alerta abandonó Colombia! Reveló el drástico motivo que lo obligó a irse

¿Quiénes son los hijos de La Toxi costeña?

Cuando participó en La casa de los famosos Colombia, La Toxi costeña manifestó lo importante que es ser mamá para ella. Pese a las críticas, la artista siempre ha recalcado que sus hijos son su motor.

En efecto, demostró que pasó la fecha navideña con Johan y Mariana, lo que hizo que la felicitaran. Mientras que le dijeron a La Toxi costeña que su hija Mariana está bonita y la viste acorde a su edad, sucedió que con Johan varios se llevaron la sorpresa porque el joven apareció con cintas en su rostro y cabeza.

Entonces, se descubrió que el hijo de La Toxi costeña se mandó a hacer una intervención en la cara.

La Toxi costeña tiene dos hijos: Johan y Mariana | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

¿Cómo se ve el hijo de La Toxi costeña tras operarse el rostro?

Sí, Johan, el hijo de La Toxi costeña, se operó. En un clip que la artista subió a TikTok, apareció junto a su retoño y fue posible observar que se mandó a modificar la nariz.

No obstante, se denota que la recuperación del joven ya ha avanzado debido a que bailó con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, mientras que, los internautas opinaron: "Johan se hizo la rino", "La gente no entiende que la mayoría de las cirugí4s no las paga ella", "Yo quiero que mi mamá también me regale la rino".

Este es el video que muestra a La Toxi costeña con su hijo Johan, quien se mandó a operar la nariz:

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano enamoró con su hijo tras Navidad: le regaló un parque | VIDEO

El cambio de los hijos de La Toxi costeña ha sido notorio, en comparación con La casa de los famosos Colombia. Ambos llegaron a Bogotá, al set del reality del Canal RCN, felices porque su mamá avanzó hasta la final.

La Toxi costeña evolucionó en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Tanto Mariana como Johan resaltaron lo orgullosos que se sienten de su mamá, La Toxi costeña, quien tuvo un buen 2025 con mayor reconocimiento y crecimiento en las plataformas de interacción social.