Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El hijo de La Toxi costeña se mandó a operar el rostro: así fue la revelación

La Toxi costeña apareció en un video con su hijo Johan, quien sorprendió porque se sometió a un cambio físico.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Hijo de La Toxi costeña
El hijo de La Toxi costeña se mandó a operar el rostro: así fue la revelación | Foto del Canal RCN.

La cantante Cindy Ávila, conocida artísticamente como La Toxi costeña, pasó una Navidad con su dos hijos: Johan y Mariana.

Artículos relacionados

¿Quiénes son los hijos de La Toxi costeña?

Cuando participó en La casa de los famosos Colombia, La Toxi costeña manifestó lo importante que es ser mamá para ella. Pese a las críticas, la artista siempre ha recalcado que sus hijos son su motor.

En efecto, demostró que pasó la fecha navideña con Johan y Mariana, lo que hizo que la felicitaran. Mientras que le dijeron a La Toxi costeña que su hija Mariana está bonita y la viste acorde a su edad, sucedió que con Johan varios se llevaron la sorpresa porque el joven apareció con cintas en su rostro y cabeza.

Entonces, se descubrió que el hijo de La Toxi costeña se mandó a hacer una intervención en la cara.

La Toxi costeña
La Toxi costeña tiene dos hijos: Johan y Mariana | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Cómo se ve el hijo de La Toxi costeña tras operarse el rostro?

Sí, Johan, el hijo de La Toxi costeña, se operó. En un clip que la artista subió a TikTok, apareció junto a su retoño y fue posible observar que se mandó a modificar la nariz.

No obstante, se denota que la recuperación del joven ya ha avanzado debido a que bailó con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, mientras que, los internautas opinaron: "Johan se hizo la rino", "La gente no entiende que la mayoría de las cirugí4s no las paga ella", "Yo quiero que mi mamá también me regale la rino".

Este es el video que muestra a La Toxi costeña con su hijo Johan, quien se mandó a operar la nariz:

Artículos relacionados

El cambio de los hijos de La Toxi costeña ha sido notorio, en comparación con La casa de los famosos Colombia. Ambos llegaron a Bogotá, al set del reality del Canal RCN, felices porque su mamá avanzó hasta la final.

La Toxi costeña
La Toxi costeña evolucionó en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Tanto Mariana como Johan resaltaron lo orgullosos que se sienten de su mamá, La Toxi costeña, quien tuvo un buen 2025 con mayor reconocimiento y crecimiento en las plataformas de interacción social.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Suprema y Brian Palacios presumen su relación en redes Talento nacional

La Suprema se mostró muy enamorada de Brian Palacios, estas fotos lo confirman

La Suprema compartió fotos de Navidad junto a Brahian Palacios, confirmando el buen momento que atraviesa su relación.

Altafulla desmiente rumores Altafulla

Altafulla desmiente rumores de reconciliación con su ex con supuesta indirecta a Karina

Un mensaje de Altafulla en Navidad fue interpretado como una indirecta que descarta un regreso con Rochy y una posible indirecta a Karina

Hijo de Sara Uribe hizo confesión sobre Fredy Guarín y fans reaccionan Sara Uribe

Hijo de Sara Uribe hizo confesión sobre Fredy Guarín y fans reaccionan: "papá está sanando"

Jacobo, hijo de Sara Uribe y Fredy Guarín, compartió un mensaje sobre la recuperación del exfutbolista y generó reacciones.

Lo más superlike

Marilyn Patiño reveló las características que definen a un hombre proveedor La casa de los famosos

Marilyn Patiño habló sobre las características que definen a un hombre proveedor: ¿cuáles son?

Marilyn Patiño habló en redes sociales sobre la definición del hombre proveedor y reveló algunos consejos para identificarlo.

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo Shakira

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo

James Rodríguez celebró Navidad en un río James Rodríguez

James Rodríguez sorprendió al pasar la Navidad en medio de un río: así fue su celebración

¡Duelo en el deporte! Falleció reportera en graves condiciones tras caer de un séptimo piso Talento internacional

¡Duelo en el deporte! Falleció reportera en graves condiciones tras caer de un séptimo piso

Christian Nodal y Ángela Aguilar revelan nuevos detalles de boda Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal revelan cuándo y dónde será su boda religiosa