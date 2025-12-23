Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Comediante Alerta abandonó Colombia! Reveló el drástico motivo que lo obligó a irse

Alerta apareció en un video en un territorio extranjero y comunicó la razón por la que se fue del país, hasta nuevo aviso.

¡Comediante Alerta abandonó Colombia! Reveló el drástico motivo que lo obligó a irse | Foto del Canal RCN.

El humorista Juan Ricardo Lozano, conocido artísticamente como Alerta, sorprendió al hacer un reciente anuncio: se fue de Colombia.

Mediante una publicación en Instagram, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló el motivo por el que decidió dejar la tierra que lo vio nacer, también comentó el territorio al que llegó.

¿Por qué Alerta se fue de Colombia?

Alerta dio a entender que con la próxima llegada del Año Nuevo, tomó la decisión de empezar una nueva vida, pues, en sus palabras, alertó que Colombia no estaría del todo bien.

El nombre de pila de Alerta es Juan Ricardo Lozano | Foto del Canal RCN.

"Año nuevo, vida nueva. Como está nuestro país, Colombia, un poco de inseguro, vamos a pasar Año Nuevo, empezar una nueva vida en Estados Unidos. Nos vamos a quedar acá un rato, pero vamos a seguir luchando por nuestro país desde acá", manifestó el experimentado comediante.

En el clip, Lozano se mostró en el extranjero, luciendo unas gafas oscuras. Remarcó el cariño que siente por Colombia.

Es decir, Alerta reveló que se fue por problemas de seguridad, pero no dio más detalles sobre por qué no va a estar viviendo en Colombia. El anuncio lo dio hace un día y los internautas reaccionaron.

 

¿Qué reacciones generó la noticia de que Alerta abandonó Colombia?

Luego de que Juan Ricardo Lozano revelara que abandonó Colombia, seguidores e internautas dieron a conocer su punto de vista. En efecto, le desearon bendiciones en esta nueva etapa de vida, también se puede interpretar mensajes de felicitaciones por tomar la decisión.

Alerta no especificó por cuánto tiempo estará en Estados Unidos | Foto del Canal RCN.

Por ahora no hay más información, se prevé que el humorista de la televisión colombiana arribó a Estados Unidos con su familia. Algunos especulan que podría ser solo para pasar el Año Nuevo, ya que Alerta no indicó específicamente que la mudanza es definitiva, sino que, más bien, es temporal.

Siendo así, queda por esperar a que el reconocido comediante dé más detalles desde el territorio norteamericano. Meses atrás, Alerta estuvo en La casa de los famosos Colombia, reality del Canal RCN, y después de ello empezó a aparecer más en sus redes sociales.

