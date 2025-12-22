Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio es operado de urgencia por fallas en el corazón

Yeferson Cossio fue sometido a una operación de urgencia debido a fallas en su corazón.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yeferson Cossio es operado de urgencia: preocupante falla en su corazón
Yeferson Cossio es operado de urgencia: preocupante falla en su corazón. (Foto Canal RCN).

Luego de permanecer dos días hospitalizado Yeferson Cossio tuvo que ser operado de urgencia por fallas en su corazón, así lo informó el mismo creador de contenido por medio de sus redes sociales oficiales.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Yeferson Cossio?

El pasado domingo 21 de diciembre, Cintia Cossio, hermana menor de Yeferson, informó a sus millones de seguidores que tuvo que viajar de urgencia a la ciudad donde se encontraba su hermano tras ser notificada sobre un percance de salud.

Cintia Cossio confirmó la hospitalización de su hermano Yeferson
Cintia Cossio habló sobre la hospitalización de su hermano. (Fotos del Canal RCN)

Aunque no se sabe con certeza en qué ciudad está hospitalizado, algunos internautas especulan que podría ser en Cartagena, ya que días antes Yeferson se había mostrado vacacionando allí.

“Tuve que salir de inmediato a tomar el primer avión disponible. Apenas me vine a reportar porque mi hermano ya está un poco más estable”, comentó Cintia.

En aquel momento no se especificó la razón de la hospitalización, pero Yeferson Cossio dio más detalles tras reaparecer en sus redes sociales en la tarde de este lunes 22 de diciembre.

¿Yeferson Cossio será operado del corazón?

En un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, el creador de contenido reveló la razón de su hospitalización: una falla cardíaca que casi le cuesta la vida.

Yeferson Cossio fue hospitalizado
Preocupación por la salud de Yeferson Cossio tras anuncio de su hermana Cintia. (Foto del Canal RCN)

Explicó que llevaba dos días internado y que estaba acompañado de su novia, Carolina Gómez, quien aparece llorando en el video, y de su hermana Cintia, visiblemente molesta.

“Llevo dos días hospitalizado, casi me muero, porque me falló el corazón…”

La intervención de Cossio se realizaría la tarde de este jueves, aunque se desconoce cuánto podría durar. Por ahora, el influenciador pidió a sus seguidores que le enviaran “bendiciones” para que todo saliera bien.

“Ya voy a entrar a una pequeña intervención en el corazón, mándenme sus bendiciones”.

Las publicaciones de Yeferson Cossio han generado una ola de mensajes de apoyo y muestras de solidaridad por parte de sus seguidores quienes esperan noticias en las próximas horas sobre la evolución de su estado de salud.

