¿Norma Nivia espera su primer hijo con Mateo Varela? Esto respondió la actriz

En las últimas horas, Norma Nivia rompió el silencio y se refirió a los rumores sobre la fotografía que circula en la que se ve a punto de dar a luz.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia 2025.
Norma Nivia rompió el silencio y confirmó si está en embarazo o no. Foto | Canal RCN.

E

n las últimas horas, Norma Niviarompió el silencio para lograr poner fin de una vez por todas, a todos los rumores que han surgido en los que aseguran que estaría esperando su primer hijo con Mateo Varela.

¿Norma Nivia está embarazada? Esto respondió la actriz

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz ha construido una enorme comunidad de miles de seguidores, decidió realizar la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se sinceró sobre las especulaciones de un supuesto embarazo.

"¿Estás embarazada?", escribió el internauta. Frente a esto Nivia fue enfática y respondió lo siguiente: "no, no estoy embarazada, ese chisme se ha regado tanto, esas imágenes son con inteligencia artificial en donde salgo barrigona como a punto de parir", señaló.

¿Qué dijo Norma Nivia sobre los rumores de un supuesto embarazo?

De acuerdo con las palabras de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, este "chisme" ha circulado por tantas partes y ha llegado a varias personas, que incluso cuando ha tenido que subirse a algún avión, le han tenido que preguntar si en realidad es cierto que está embarazada, pues es importante que esto sea de conocimiento por parte de la tripulación.

Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Norma Nivia cuando le preguntaron si estaba embarazada. Foto | Canal RCN.

Sin embargo, su respuesta ha sido la misma, pues en esos casos es fundamental ser sinceros, sobre todo por seguridad, "entonces no, no y no, y mil veces no", insistió.

¿Cuál fue la respuesta de Norma Nivia tras ser interrogada por su supuesto embarazo?

En medio de su respuesta, Norma no dudó en enviar un contundente mensaje a sus seguidores con el que los invito a no creen en todo lo que ven en redes, además insistió en dos temas: primero en que definitivamente no está embarazada, y segundo, en que Mateo no se ha realizado ninguna intervención en sus piernas.

Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia 2025.
Norma Nivia reveló si está esperando su primer hijo. Foto | Canal RCN.

Pese a los comentarios y opiniones de las personas, la pareja de exparticipantes sigue demostrando que su romance no se quedó al interior del reality, pues definitivamente su amor sigue traspasando fronteras, tanto así, que hace poco confirmaron que se fueron a vivir juntos.

