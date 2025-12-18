¿A qué hora se estrena La casa de los famosos Colombia 2026?

El estreno de La casa de los famosos Colombia ya tiene fecha, pues recientemente se conoció que el próximo 12 de enero se abrirán las puertas de la casa más famosa del país, día en el que Carla Giraldo y Marcelo Cezán le darán las bienvenida a los participantes que harán parte de esta tercera temporada.

¿A qué hora es el estreno de La casa de los famosos Colombia 2026?

Y es que, con la llegada de la tercera edición del reality de convivencia del Canal RCN el próximo lunes 12 de enero, la programación del Canal RCN presenta grandes estrenos y nuevos horarios para sus televidentes durante la semana y los fines de semana.

Sin duda, uno de los estrenos más esperados es de La Casa de los Famosos Colombia, que llegará a las pantallas a partir de las 8:00 p.m. y hasta las 10:00 p.m.

¿A qué hora se presentará el After Show de La casa de los famosos Colombia 2026?

Para quienes se preguntan a qué hora se podrá ver el After Show de La casa de los famosos Colombia, tal y como sucedió en la anterior temporada, se emitirá inmediatamente después de la gala principal de 10:00 p.m. a 10:30 p.m.

Se conoció la fecha y hora de estreno del After Show de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Karen Sevillano y Vicky Berrío serán las encargadas de presentar esta segunda parte en donde fieles a su humor y personalidad, estarán comentando todo lo que ocurre al interior de la casa.

¿A qué hora y cuándo se estrena 'Las de Siempre', la nueva producción que llegará al Canal RCN?

Otra de las grandes producciones que llega a la programación del Canal RCN, es 'Las de Siempre', una historia que cuenta con un elenco de lujo y que podrán conocer el próximo martes 13 de enero en el horario de las 9:30 p.m., es decir, después de que se termine la emisión de La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál es la programación del Canal RCN para el próximo año tras anunciar el estreno de La casa de los famosos Colombia 2026?

En cuanto a la programación de lunes a viernes, a partir del 12 de enero, esta quedará distribuida de la siguiente manera:

De 8:00 p.m. a 9:30 p.m. se emitirá La Casa de los Famosos Colombia

De 9:30 p.m. a 10:30 p.m., ‘Las de Siempre’

De 10:30 p.m. a 11:00 p.m., el After Show de La Casa de los Famosos Colombia

De 11:00 p.m. a 11:30 p.m. Enfermeras

Las de Siempre ya tiene fecha de estreno. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que los sábados, la programación nocturna iniciará con La Casa de los Famosos Colombia de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., seguida por el Show de las estrellas, que se emitirá de 10:00 p.m. a 12:00 a.m. Es importante aclarar que este día no habrá emisión del After Show.