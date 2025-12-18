La comunidad de Veracruz se encuentra conmocionada tras la muerte de Lucero Guadalupe López Ramírez, exreina de belleza, quien viaja en un automóvil junto a su familia en una transitada vía de esta ciudad mexicana.

¿Cómo ocurrió el accidente que le costó la vida a Lucero Ramírez?

Según medios internacionales, la joven estudiante de Derecho de 22 años se encontraba en el momento del siniestro acompañada de dos familiares más quienes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital cercano.

Contrario a sus familiares, autoridades confirmaron el fallecimiento de la exreina en el lugar de los hechos.

De acuerdo con la información publicada, el accidente se produjo luego de que la camioneta donde viajaban perdiera el control, se volcara y saliera del camino, las cusas están bajo investigación de las autoridades.

Además, se conoció que la joven se dirigía a comprar juguetes y dulces para niños de comunidades vulnerables de la ciudad, como parte de una iniciativa navideña.

La noticia fue confirmada la madrugada del miércoles 17 de diciembre y ha generado gran pesar entre familiares, amigos y vecinos de Oteapan, su municipio natal.

Exreina de belleza pierde la vida en accidente mientras hacía obra solidaria.(Foto: Freepik)

¿Quién era Lucero Ramírez, la joven exreina que falleció en Veracruz?

Lucero inició su carrera en certámenes de belleza en 2023, obteniendo el título de Flor de Mayo en Oteapan.

Posteriormente, representó a Veracruz en Señorita Independencia en Cosoleacaque y participó en certámenes de Miss Turismo a nivel estatal, nacional e internacional.

Paralelamente, incursionó en la política como candidata a diputada local por Movimiento Ciudadano en el Distrito 27 de Acayucan.

Más allá de sus logros profesionales, Lucero Ramírez era conocida por su labor altruista, preparando alimentos y obsequiando regalos para personas en situación de vulnerabilidad.

Lucero cursaba la carrera de Derecho en la Universidad Veracruzana, en la que se destacaba por su excelencia académica y su compromiso social.

Su repentina muerte deja un vacío en la comunidad mexicana, que la recuerda por su dedicación ciudadana.

Luego de conocerse la triste noticia, seguidores y la comunidad en general han expresado sus mensajes de apoyo a la familia y a sus amigos cercanos con gran solidaridad.