Tebi Bernal protagonizó inesperado incidente tras caída de su celular desde un piso 18

Tebi Bernal sorprendió al compartir un hecho que vivió en medio de una celebración. El participante de La casa de los famosos 3, contó cómo su celular terminó cayendo desde un piso 18, situación que llamó la atención por la forma en la que ocurrió y por el estado final del dispositivo.

¿Cómo se le cayó el celular a Tebi Bernal?

Tebi Bernal reveló que el incidente ocurrió mientras celebraba el triunfo del equipo de futbol al que apoya. En un momento, decidió grabar los juegos pirotécnicos que se observaban desde su apartamento. Para lograr una mejor toma, se acercó a la malla de seguridad del balcón y fue allí cuando el celular se le resbaló.

Tebi Bernal reveló el incidente que tuvo con su celular / (Foto del Canal RCN)

Según su relato, el dispositivo cayó directamente desde el piso 18. El modelo explicó que todo sucedió de manera accidental, mientras intentaba grabar la celebración del momento. Tras el hecho, decidió contar lo ocurrido a sus seguidores, quienes reaccionaron con sorpresa ante la altura desde la que cayó el celular.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe sorprende al revelar cómo va a celebrar su cumpleaños, ¿sin Paola Jara y Emilia?

¿Cómo quedó el celular de Tebi Bernal?

Luego de la caída, Tebi mostró el estado final del celular. Inicialmente, enseñó la parte frontal del dispositivo, que aparentemente estaba en buen estado, y bromeó al respecto diciendo que había quedado en buen estado. Sin embargo, segundos después giró el teléfono y dejó ver la parte trasera completamente deteriorada.



El modelo afirmó que lo que más le llamó la atención fue que, a pesar del daño visible, las cámaras del celular continuaron funcionando con normalidad. Este detalle fue destacado por varios internautas, quienes comentaron sobre la resistencia del equipo tras una caída desde una altura considerable.

Artículos relacionados La casa de los famosos La casa de los famosos Colombia 3 regresa al Canal RCN: ¿Cuándo se estrenará?

¿Qué ha dicho Tebi Bernal acerca de su participación en La casa de los famosos?

Además del incidente, Tebi Bernal ha sido noticia por su confirmación como participante de la tercera temporada de La casa de los famosos, que se emitirá en 2026. El modelo y deportista ha manifestado que ingresará al reality con una actitud competitiva y directa frente a la convivencia.

Sobre su estrategia, explicó que llega con que denominó “El plan globo”, una forma de explicar que ‘lo que llega, lo revienta’. Tras esta declaración, el modelo ha dejado ver que responderá de manera frontal ante cualquier situación de conflicto.

Tebi Bernal, participante de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Bernal ha comentado que uno de los aspectos que más le incomoda es presenciar situaciones de humillación hacia otros. En cuanto a la convivencia, indicó que se encuentra en una etapa de soltería y que, por el momento, no descarta la posibilidad de conocer a alguien especial durante el reality.

Con el anuncio oficial sobre el estreno de La casa de los famosos 3, los internautas siguen a la expectativa sobre lo que podría pasar con los participantes. El reality llegará a la pantalla el 12 de enero a las 8:00 p. m. La audiencia podrán seguir todos los detalles a través de lacasadelosfamososcolombia.com y la app del Canal RCN.