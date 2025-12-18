Karen Sevillano y Vicky Berrío presentarán el After de La casa de los famosos 2026 ¡Así reaccionaron!

Este jueves 18 de diciembre se confirmó que Karen Sevillano y Vicky Berrío volverán a darle emoción a La casa de los famosos Colombia 2026 por medio del After en donde presentarán sus análisis frente a cada capítulo de la novela de la vida real más amada por los televidentes.

¿Cómo reaccionaron Karen Sevillano y Vicky Berrío ante su regreso al After de La casa de los famosos 2026?

El anuncio sobre el regreso de Karen Sevillano y Vicky Berrío tomó con gran emoción a los internautas quienes reaccionaron por medio de la publicación realizada en la cuenta oficial de La casa de los famosos Colombia en Instagram con comentarios bastante llamativos.

Karen Sevillano y Vicky Berrío regresan al After 2026 y así lo celebraron. (Foto Canal RCN).

Así mismo, ambas presentadoras se pronunciaron a través de sus respectivas cuentas en esta misma red social, donde expresaron su entusiasmo por volver a compartir sus comentarios y opiniones sobre lo que sucede dentro de la casa más famosa del país a través de la pantalla chica y la app del Canal RCN.

Por un lado, Karen aseguró estar lista para soltar sus análisis sobre lo que ocurrirá en la tercera temporada del reality: “Sí, mi linda. Que empiece lo bueno, que estoy que me hablo”. De igual forma, Vicky Berrío dejó claro que está más que preparada para esta nueva entrega, que promete un sinfín de situaciones que pondrán todo al límite.

De esta manera, el regreso de Karen Sevillano y Vicky Berrío al After de La casa de los famosos Colombia 2026 no solo elevó la expectativa entre los seguidores del reality, sino que también dejó claro que ambas llegan recargadas de energía, opiniones sin filtro y mucho humor.

¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se estrenará el próximo lunes 12 de enero de 2026 a las 8:00 p. m. por la pantalla chica y la app del Canal RCN.

Vale la pena recordar que hasta la fecha estas son los participantes que ingresarán a La casa de los famosos Colombia 2026: