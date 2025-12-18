Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ángela Aguilar publicó polémico mensaje tras supuesta infidelidad de Nodal: “manipulador”

Ángela Aguilar sorprendió con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta frente a la supuesta infidelidad de Nodal.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El mensaje de Ángela Aguilar que desató polémica tras rumores de infidelidad de Nodal
El mensaje de Ángela Aguilar que desató polémica tras rumores de infidelidad de Nodal. (Foto AFP: Alberto E. Rodriguez).

Hace pocos días comenzaron a circular en redes sociales videos en los que Christian Nodal se veía muy cercano a su violinista, Esmeralda Camacho, lo que desató rumores sobre una posible infidelidad del artista hacia Ángela Aguilar. A raíz de esto, internautas interpretaron como una respuesta a las especulaciones la reciente publicación que hizo la joven artista mexicana en sus redes sociales.

¿Por qué Christian Nodal es acusado de infidelidad?

En medio de su gira mundial Pa'l Cora, que se extenderá hasta 2026, Christian Nodal se mostró muy cercano a su violinista Esmeralda Camacho. En uno de los videos que circulan en redes sociales, se observa al cantante dándole de beber directamente de una botella y llevándola hasta su boca, para luego cruzar miradas y sonreír, gesto que muchos internautas interpretaron como sospechoso.

Angela Aguilar y Nodal
Ángela Aguilar se habría pronunciado sobre polémica con Nodal/AFP: Dimitrios Kambouris

Sin embargo, esto no fue todo. En otro clip se puede ver la reacción de la violinista cuando Ángela Aguilar sube al escenario y se da un beso con Nodal frente al público. En redes sociales aseguran que Esmeralda lució incómoda ante la escena, lo que avivó aún más los rumores sobre un supuesto amorío con el cantante.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Esmeralda Camacho se han pronunciado públicamente sobre estos rumores, por lo que se desconoce qué ocurre tras bambalinas.

¿Cuál fue el polémico mensaje que Ángela Aguilar publicó en redes tras supuesta infidelidad de Nodal?

Ahora bien, una reciente publicación en sus redes sociales puso a Ángela Aguilar en el ojo del huracán, pues muchos internautas comenzaron a asegurar que habría reaccionado ante los rumores de infidelidad de su esposo, Christian Nodal con su violinista.

Acusan a Christian Nodal de infidelidad con su violinista y un video lo pondría en aprietos
Acusan a Christian Nodal de infidelidad con su violinista y un video lo pondría en aprietos. (Foto AFP: Alberto E. Rodríguez).

Con una fotografía publicada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Angela Aguilar parece haber enviado un mensaje oculto frente a esta situación, pues la acompañó con un segmento de la canción Euphoria del cantante Kendric Lamar.

El verso en cuestión fue “Know you a master manipulator and habitual liar too, but don't tell no lie about me and I won't tell truths bout you", que en español traduce “Sé que eres un maestro manipulador y un mentiroso empedernido. Pero no digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti”.

