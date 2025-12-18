Christian Nodal protagoniza rumores por un extraño adorno navideño: ¿mensaje oculto para Belinda?

Christian Nodal sigue de nuevo en medio de la polémica. Esta vez no se trató de los rumores de romance con su violinista, sino por un peculiar adorno navideño que mostró, que relacionan con Belinda.

¿El cactus navideño de Christian Nodal tiene relación con Belinda?

Recientemente Christian Nodal compartió una imagen con una decoración navideña de su estudio musical, en el que rápidamente llamó la atención de sus seguidores por un detalle en particular.

La publicación fue suficiente para que usuarios y comentaristas del entretenimiento comenzaran a especular sobre un posible mensaje oculto relacionado con Belinda, su expareja.

La fotografía, publicada en Instagram, muestra un cactus iluminado y decorado como si fuera un árbol de Navidad.

Aunque para algunos se trató de una elección estética sin mayor intención, otros interpretaron el objeto como un símbolo cargado de referencias al pasado sentimental del cantante, especialmente por la asociación inmediata con la canción “Cactus”, interpretada por Belinda.

Christian Nodal sorprende con un cactus navideño y desata teorías sobre Belinda. (Foto: AFP)

Las especulaciones crecieron luego de que un periodista mexicano abordara el tema en su canal de YouTube. Durante su transmisión, analizó la imagen y sugirió que el cactus podría tener un significado más allá de lo decorativo.

La teoría se reforzó cuando uno de los colaboradores recordó el tema musical de Belinda, lo que alimento aún más la teoría.

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar ante los rumores sobre Christian Nodal?

Durante esta semana, el cantante mexicano ha vuelto a estar en el ojo del huracán, también por su relación con su violinista, Esmeralda Camacho. Varios videos se hicieron virales por un cruce de miradas que muchos interpretaron como amoroso.

Mientras las teorías y rumores circulaban, Ángela Aguilar compartió indirectamente otro aspecto que captó la atención de los usuarios en internet.

En un video que compartió se observa la decoración navideña de su casa, pero una fotografía destacó, se trata de una imagen de gran formato de su boda civil con Nodal, ubicada en el recibidor de la casa.

Estos elementos fueron interpretados por algunos seguidores como una respuesta silenciosa a todos los rumores a los que se le están vinculando.

No obstante, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han dado alguna declaración sobre las teorías que circulan en redes.