¿Quiénes serán las presentadoras del Aftershow de La casa de los famosos Colombia 3? ¡Te las presentamos!

Una nueva temporada de La casa de los famosos Colombia está por comenzar y, mientras El Jefe sigue eligiendo a sus habitantes, ya se conoce quienes serán las presentadoras del popular Aftershow.

¿Quiénes serán las presentadoras del Aftershow de La casa de los famosos Colombia 3?

Muchos eran los rumores sobre quiénes podrían conducir el Aftershow de La casa de los famosos Colombia 3. Pues, varios fans del reality de Canal RCN propusieron a El Jefe que Karina García y Yina Calderón animaran, con sus ocurrencias, lo que sucede tras bambalinas.

Sin embargo, tras semanas de incertidumbre se ha conocido que la influencer caleña Karen Sevillano y la comediante Vicky Berrio seguirán siendo parte del Aftershow para contarles todo lo que pasará en esta nueva historia.

Vicky Berrio y Karen Sevillano se unen a la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia como las conductoras del Aftershow. (Foto: Canal RCN)

Así, esta nueva dupla está lista para seguir de cerca cada movimiento de los habitantes, revelar detalles que se escapan fuera de cámara y, sin tapujos, regalarnos momentos cargados de diversión.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe sorprende al revelar cómo va a celebrar su cumpleaños, ¿sin Paola Jara y Emilia?

¿Quiénes son Karen Sevillano y Vicky Berrio?

Karen Sevillano es una reconocida creadora de contenido que alcanzó gran popularidad durante la pandemia gracias a sus videos en TikTok, donde abordaba, con humor y crítica, las infidelidades masculinas.

Con el tiempo, dio el salto a la televisión participando en importantes proyectos de Canal RCN como Duro contra el mundo y La casa de los famosos Colombia, en su primera temporada.

En este último reality, Karen se consagró como la gran ganadora tras imponerse al actor Julián Trujillo, quien ocupó el segundo lugar. Gracias a su carisma y cercanía con el público, al año siguiente fue elegida como conductora del Aftershow junto a Vicky Berrio.

Por su parte, Vicky es una comediante y presentadora que ha destacado por su humor auténtico y su conexión con la audiencia. Además, hizo parte de MasterChef Celebrity Colombia 2024, donde logró llegar hasta la final, consolidándose como una de las figuras más queridas del formato.

Karen Sevillano y Vicky Berrio seguirán siendo parte del Aftershow para contarles todo lo que pasará en esta nueva historia. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos Esta habitante confirmada de La casa de los famosos Colombia 3 perdió un diente, ¿de quién se trata?

¿Cuándo se estrena La casa de los famosos Colombia 3?

La tercera temporada de esta “novela de la vida real” se estrenará el lunes 12 de enero de 2026 a las 8:00 p. m. por Canal RCN, donde los participantes confirmados y elegidos por votación mostrarán su verdadera personalidad al convivir totalmente aislados del exterior.

Hasta el momento estas son las celebridades que ingresaran a La casa:

Nicolás Arrieta (Elegido por votación)

(Elegido por votación) Alexa Torres (Elegida por votación)

(Elegida por votación) Tebi Bernal (Elegido por votación)

(Elegido por votación) Luisa Cortina (Elegida por votación)

(Elegida por votación) Eidevin López (Elegido por votación)

(Elegido por votación) Lorena Altamirano (Elegida por votación)

(Elegida por votación) Maiker Smith (Elegido por votación)

(Elegido por votación) Yuli Ruiz (Elegida por votación)

(Elegida por votación) Manuela Gómez (Confirmada por El Jefe)

(Confirmada por El Jefe) Campanita (Confirmado por El Jefe)

(Confirmado por El Jefe) Johanna Fadul (Confirmada por El Jefe)

(Confirmada por El Jefe) Marilyn Patiño (Confirmada por El Jefe)

(Confirmada por El Jefe) Juanse Laverde (Confirmado por El Jefe)

Así que para disfrutar cada minuto de esta nueva temporada no olvides descargar ya la app de Canal RCN haciendo clic aquí o ingresar a www.lacasadelosfamosocolombia.com