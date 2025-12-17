Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Los Premios Oscar se reinventan: AMPAS sorprende con cambios que nadie esperaba en la gala

Los premios Oscar llegarán gratis a YouTube desde 2029, ampliando el acceso global al cine y sus eventos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Los Premios Oscar ahora serán transmitidos por YouTube
Los cambios históricos en la transmisión de los Premios Oscar. (Foto: AFP)

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) hizo un anuncio importante para quienes siguen de cerca sus producciones cinematográficas favoritas y, por supuesto, la premiación de los Oscar, anunciando un cambio en su transmisión.

Artículos relacionados

¿Qué cambios tendrán los Premios Oscar en 2029?

Este miércoles, la organización dio a conocer que, a partir del 2029, los esperados premios Oscar se transmitirán exclusivamente por la plataforma digital de YouTube.

Según informaron, la medida podrá fin a más de cinco décadas de transmisión televisiva nacional.

Artículos relacionados

El acuerdo contempla la transmisión en vivo y sin costo para una audiencia potencial de más de dos mil millones de personas, incluyendo los suscriptores de YouTube TV en EE. UU.

La edición 101, programada para 2029, será la primera en estrenarse bajo este formato, y el convenio estará vigente hasta al menos 2033.

Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube, contó que esta alianza permitirá acercar la ceremonia a espectadores de todo el mundo y mantener el legado histórico de los premios, al mismo tiempo que inspirará a nuevas generaciones de cineastas y amantes del cine.

Los Premios Oscar ahora serán transmitidos por YouTube
Los cambios históricos en la transmisión de los Premios Oscar. (Foto: AFP)

¿Qué se podrá ver en la trasmisión de los Premios Oscar por YouTube?

Además de la ceremonia principal, el acuerdo incluirá contenido complementario, como la alfombra roja, imágenes detrás de escena, anuncio de nominaciones, Governors Awards, almuerzos con nominados y premios científicos y técnicos.

Artículos relacionados

También se suman entrevistas con realizadores y miembros de la Academia, podcast y material educativo.

El documento oficial, también revela que la colaboración con YouTube permitirá expandir el acceso global a la labor de la Academia y generar nuevas oportunidades de interacción.

Parte del convenio también incluye trabajar con Google Arts & Culture para digitalizar y dar acceso a la colección del Academy Museum, que cuenta con más de 52 millones de objetos vinculados a la historia del cine.

Los Premios Oscar ahora serán transmitidos por YouTube
Los cambios históricos en la transmisión de los Premios Oscar. (Foto: AFP)

El acuerdo responde a la transformación de los hábitos de consumo audiovisual.

Mientras la televisión tradicional perdió audiencia en 2021, la ceremonia bajó a menos de 20 millones de espectadores, las plataformas digitales ganan protagonismo, y YouTube ofrecerá subtítulos, pistas de audio en distintos idiomas y recursos de accesibilidad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Murió Gil Gerard Viral

Murió el actor Gil Gerard a sus 82 años tras extraño cáncer

La esposa del actor fue la encargada de revelar la lamentable noticia de su deceso.

Falleció reconocido futbolista en accidente Talento internacional

¡Luto en el fútbol! Falleció reconocido futbolista a los 21 años en trágico accidente automovilístico

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de un reconocido futbolista tras verse envuelto en un accidente de tránsito en la madrugada.

Viral: usuarios de TransMilenio rezaron la novena en uno de sus articulados Viral

Video viral: así usuarios de TransMilenio rezaron la Novena de Aguinaldos en un articulado

Usuarios de TransMilenio protagonizaron un momento inesperado al rezar la Novena dentro de un articulado, desatando reacciones en redes.

Lo más superlike

Marilyn Patiño La casa de los famosos

Marilyn Patiño pidió perdón al público de La casa de los famosos Colombia 2026: "Me retiré"

Marilyn Patiño se sinceró y 'cantó la tabla' con un mensaje en general de La casa de los famosos Colombia 2026.

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?

Blessd sorprende con su cambio físico. Blessd

Blessd presume su nuevo físico y causa furor entre sus seguidores, tras culminar con éxito su gira

La familia de Juanse Laverde no sabía de su participación en el reality La casa de los famosos

Juanse Laverde reveló cómo su familia se enteró de su participación en La casa de los famosos 3

Latin Grammy 2025: el discurso de Nodal que desató rumores de infidelidad Christian Nodal

Discurso de Nodal en los Latin Grammy 2025 alimenta rumores de infidelidad con su violinista