Los Premios Oscar se reinventan: AMPAS sorprende con cambios que nadie esperaba en la gala

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) hizo un anuncio importante para quienes siguen de cerca sus producciones cinematográficas favoritas y, por supuesto, la premiación de los Oscar, anunciando un cambio en su transmisión.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe reveló con quién pasará la navidad tras repentina separación con Paola Jara

¿Qué cambios tendrán los Premios Oscar en 2029?

Este miércoles, la organización dio a conocer que, a partir del 2029, los esperados premios Oscar se transmitirán exclusivamente por la plataforma digital de YouTube.

Según informaron, la medida podrá fin a más de cinco décadas de transmisión televisiva nacional.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Muere famoso tiktoker en extrañas circunstancias; así lo confirmaron sus hermanos

El acuerdo contempla la transmisión en vivo y sin costo para una audiencia potencial de más de dos mil millones de personas, incluyendo los suscriptores de YouTube TV en EE. UU.

La edición 101, programada para 2029, será la primera en estrenarse bajo este formato, y el convenio estará vigente hasta al menos 2033.

Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube, contó que esta alianza permitirá acercar la ceremonia a espectadores de todo el mundo y mantener el legado histórico de los premios, al mismo tiempo que inspirará a nuevas generaciones de cineastas y amantes del cine.

Los cambios históricos en la transmisión de los Premios Oscar. (Foto: AFP)

¿Qué se podrá ver en la trasmisión de los Premios Oscar por YouTube?

Además de la ceremonia principal, el acuerdo incluirá contenido complementario, como la alfombra roja, imágenes detrás de escena, anuncio de nominaciones, Governors Awards, almuerzos con nominados y premios científicos y técnicos.

Artículos relacionados Christian Nodal Esmeralda Camacho envía mensaje tras viralizarse rumores de romance con Christian Nodal

También se suman entrevistas con realizadores y miembros de la Academia, podcast y material educativo.

El documento oficial, también revela que la colaboración con YouTube permitirá expandir el acceso global a la labor de la Academia y generar nuevas oportunidades de interacción.

Parte del convenio también incluye trabajar con Google Arts & Culture para digitalizar y dar acceso a la colección del Academy Museum, que cuenta con más de 52 millones de objetos vinculados a la historia del cine.

Los cambios históricos en la transmisión de los Premios Oscar. (Foto: AFP)

El acuerdo responde a la transformación de los hábitos de consumo audiovisual.

Mientras la televisión tradicional perdió audiencia en 2021, la ceremonia bajó a menos de 20 millones de espectadores, las plataformas digitales ganan protagonismo, y YouTube ofrecerá subtítulos, pistas de audio en distintos idiomas y recursos de accesibilidad.