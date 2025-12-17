Discurso de Nodal en los Latin Grammy 2025 alimenta rumores de infidelidad con su violinista

Christian Nodal vuelve a estar en el ojo del huracán tras rumores de infidelidad con su violinista, Esmeralda Camacho. Internautas revivieron su reciente discurso en los Latin Grammy, donde olvidó mencionar a su esposa Ángela Aguilar, pero sí habría agradecido públicamente a la mujer con la que lo acusan de ser infiel.

¿Por qué acusan a Christian Nodal de ser infiel con su violinista?

En las últimas horas se viralizó en redes sociales varios videos en los que se ve al cantante mexicano en una actitud sospechosa con su violinista Esmeralda Camacho durante un show en vivo en medio de su gira mundial Pa'l Cora Tour.

Christian Nodal gana Latin Grammy y estalla la crítica por no nombrar a Ángela Aguilar. (Foto AFP: Arturo Holmes).

En los videos se observa al artista darle de sus propias manos una bebida directamente en la boca a su violinista y posteriormente soltar una sonrisa cómplice entre los dos. Sin embargo, aunque esto no parecía ser más que una interacción cualquiera con su equipo de trabajo, otro video evidenció que Esmeralda no habría reaccionado bien a la presencia de Ángela Aguilar en el escenario.

¿Cuál fue el discurso de Christian Nodal en los Latin Grammy y por qué sería otra prueba de infidelidad?

Ahora bien, tras la polémica que desató dichos videos que rondan en Internet, usuarios de diferentes redes sociales viralizaron el discurso que Christian Nodal dio en la ceremonia de los Latin Grammy justo después de ganar una estatuilla.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron el 24 de julio de 2024, tan solo mes y medio después de anunciar su relación. Foto AFP/Dimitrios Kambouris

Esto debido a que entre sus palabras el cantante agradeció públicamente a una mujer llamada Rebecca, pero nunca mencionó a su esposa Ángela o a cualquier otro miembro de la familia Aguilar. Internautas aseguran que este sería el primer nombre de su violinista, pero esto en realidad no ha sido comprobado, pues ella usa en todas sus redes sociales el nombre de Esmeralda Camacho.

Por lo pronto, Christian Nodal se ha mantenido al margen de los rumores que hoy lo tienen en boca de todos, al igual que Ángela Aguilar. Mientras que Esmeralda Camacho, su violinista, habría mandado una indirecta a quienes la acusan de ser la tercera en discordia de esta polémica relación.