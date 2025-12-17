Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Discurso de Nodal en los Latin Grammy 2025 alimenta rumores de infidelidad con su violinista

Viralizan discurso de Nodal en los Latin Grammy 2025 donde supuestamente agradeció a su violinista y no nombró a Ángela Aguilar.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Latin Grammy 2025: el discurso de Nodal que desató rumores de infidelidad
Latin Grammy 2025: el discurso de Nodal que confirmaría su infidelidad. (Foto AFP: Arturo Holmes | Freepik).

Christian Nodal vuelve a estar en el ojo del huracán tras rumores de infidelidad con su violinista, Esmeralda Camacho. Internautas revivieron su reciente discurso en los Latin Grammy, donde olvidó mencionar a su esposa Ángela Aguilar, pero sí habría agradecido públicamente a la mujer con la que lo acusan de ser infiel.

Artículos relacionados

¿Por qué acusan a Christian Nodal de ser infiel con su violinista?

En las últimas horas se viralizó en redes sociales varios videos en los que se ve al cantante mexicano en una actitud sospechosa con su violinista Esmeralda Camacho durante un show en vivo en medio de su gira mundial Pa'l Cora Tour.

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy?
Christian Nodal gana Latin Grammy y estalla la crítica por no nombrar a Ángela Aguilar. (Foto AFP: Arturo Holmes).

En los videos se observa al artista darle de sus propias manos una bebida directamente en la boca a su violinista y posteriormente soltar una sonrisa cómplice entre los dos. Sin embargo, aunque esto no parecía ser más que una interacción cualquiera con su equipo de trabajo, otro video evidenció que Esmeralda no habría reaccionado bien a la presencia de Ángela Aguilar en el escenario.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el discurso de Christian Nodal en los Latin Grammy y por qué sería otra prueba de infidelidad?

Ahora bien, tras la polémica que desató dichos videos que rondan en Internet, usuarios de diferentes redes sociales viralizaron el discurso que Christian Nodal dio en la ceremonia de los Latin Grammy justo después de ganar una estatuilla.

Belinda y Ángela Aguilar en una nueva polémica por indirecta en redes sociales
Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron el 24 de julio de 2024, tan solo mes y medio después de anunciar su relación. Foto AFP/Dimitrios Kambouris

Esto debido a que entre sus palabras el cantante agradeció públicamente a una mujer llamada Rebecca, pero nunca mencionó a su esposa Ángela o a cualquier otro miembro de la familia Aguilar. Internautas aseguran que este sería el primer nombre de su violinista, pero esto en realidad no ha sido comprobado, pues ella usa en todas sus redes sociales el nombre de Esmeralda Camacho.

Por lo pronto, Christian Nodal se ha mantenido al margen de los rumores que hoy lo tienen en boca de todos, al igual que Ángela Aguilar. Mientras que Esmeralda Camacho, su violinista, habría mandado una indirecta a quienes la acusan de ser la tercera en discordia de esta polémica relación.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Martha Higareda cuenta lo que le pasó tras parto Talento internacional

Martha Higareda revela el momento crítico que vivió tras dar a luz: “Estuve entre la vida y la muerte”

Martha Higareda relató la complicación médica que enfrentó tras el parto y cómo esto cambió su forma de ver la vida.

Angela Aguilar y Nodal Ángela Aguilar

Ángela Aguilar habría reaccionado a supuesta infidelidad de Nodal: "no vas a separar este amor"

Ángela Aguilar se habría pronunciado sobre la supuesta infidelidad de Christian Nodal con violinista.

El mensaje de la violinista con la que relacionan a Nodal Christian Nodal

Esmeralda Camacho envía mensaje tras viralizarse rumores de romance con Christian Nodal

Esmeralda Camacho rompe el silencio ante rumores sobre Christian Nodal y su posible despido de la gira.

Lo más superlike

Martha Isabel Bolaños Martha Isabel Bolaños

Martha Isabel Bolaños desató risas tras aparecer en video: "Estoy buscando una pareja"

Martha Isabel Bolaños demostró sus dotes de actuación, pero a la vez mencionó ciertas exigencias para tener pareja.

Los Premios Oscar ahora serán transmitidos por YouTube Premios Oscar

Los Premios Oscar se reinventan: AMPAS sorprende con cambios que nadie esperaba en la gala

La familia de Juanse Laverde no sabía de su participación en el reality La casa de los famosos

Juanse Laverde reveló cómo su familia se enteró de su participación en La casa de los famosos 3

Talento internacional

Fergie reaparece junto a Black Eyed Peas tras 8 años y desata nostalgia total

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos