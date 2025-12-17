Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Martha Higareda revela el momento crítico que vivió tras dar a luz: “Estuve entre la vida y la muerte”

Martha Higareda relató la complicación médica que enfrentó tras el parto y cómo esto cambió su forma de ver la vida.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Martha Higareda cuenta lo que le pasó tras parto
Martha Higareda confiesa la dura experiencia que enfrentó tras convertirse en madre. (Fotos: AFP y Freepik)

La actriz, productora y guionista mexicana, Martha Higareda atraviesa una de las etapas más significativas de su vida tras convertirse en madre junto a su esposo, Lewi Showes.

¿Qué contó Martha Higareda sobre la experiencia que vivió entre la vida y la muerte?

Aunque el nacimiento de sus bebés, ocurrido el pasado 18 de noviembre, fue motivo de celebración, la actriz mexicana reveló que semanas después enfrentó una situación médica que puso en riesgo su vida, por lo que decidió compartir con sus cientos de seguidores en redes.

Con un extenso mensaje, Martha Higareda relató que, tras regresar a casa luego del parto y de que una de sus bebés permaneciera un tiempo en cuidados intensivos, comenzó a presentar complicaciones de salud que obligaron a su esposo a llevarla de urgencia al hospital.

Según explicó la actriz Martha Higareda, su presión arterial alcanzó niveles críticos y los médicos tardaron varias horas en estabilizarla.

Durante ese proceso, los especialistas le diagnosticaron preeclampsia, una condición que puede presentarse después del parto y que requiere atención inmediata.

Martha Higareda cuenta lo que le pasó tras parto
Martha Higareda confiesa la dura experiencia que enfrentó tras convertirse en madre. (Foto: AFP)

La actriz Martha Higareda explicó que no fue un episodio aislado, pues tuvo que regresar en más de una ocasión a urgencias durante las semanas siguientes mientras avanzaba en su recuperación.

¿Qué reveló Martha Higareda sobre el episodio que cambió su forma de ver la vida?

La actriz mexicana aseguró que la gravedad del momento la llevó a vivir una experiencia que describió como profundamente espiritual.

Sin entrar en detalles médicos, Higareda expresó que durante esas horas sintió que se encontraba entre la vida y la muerte.

Según contó, durante ese episodio se aferró a la oración y al acompañamiento de su esposo, quien estuvo a su lado mientras los médicos intentaban estabilizarla. Para ella, ese apoyo fue determinante para mantenerse fuerte en medio de la incertidumbre.

Junto a su mensaje, Martha Higareda compartió varias imágenes en las que muestran los distintos momentos del proceso, desde su paso por el hospital hasta escenas en casa con sus bebés en brazos.

Martha Higareda cuenta lo que le pasó tras parto
Martha Higareda confiesa la dura experiencia que enfrentó tras convertirse en madre. (Foto: AFP)

La actriz mexicana explicó que esta experiencia cambió su forma de ver la vida y ahora le da más valor al presente, y mucho más su rol como madre.

Por supuesto que la publicación generó cientos de comentarios de apoyo y solidaridad.

 

