Disfrazada de diabla, así celebró Cazzu su cumpleaños 32

La artista Cazzu celebró su cumpleaños 32 rodeada de sus amigos y familiares, pero su outfit llamó la atención de sus fanáticos.

¿Cómo celebró Cazzu su cumpleaños?

En redes sociales algunos de los asistentes al cumpleaños de la artista revelaron algunas imágenes de la celebración donde dejaron ver que la argentina decidió lucir para este día un disfraz.

En las imágenes se ve a la cantante luciendo un atuendo de color rojo de dos piezas con el que logró resaltar su figura y dejar al descubierto gran parte de sus tatuajes.

Dicho look lo acompañó con su pelo suelto liso y unos cachos, complementando su disfraz de diabla.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el cumpleaños de Cazzu?

Tras la revelación logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y la felicitaron por un nuevo año más de vida, además de desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida luego de tantas cosas que ha tenido que vivir y atravesar.

Otros no tardaron en recordarle a su expareja Christian Nodal, algunos agradeciéndole por no estar en su vida, pues ahora sí siente que la artista lo superó y regresó para volverlo a cautivar con su música y sus fuertes letras.

Por ahora, la cantante sigue disfrutando de esta fecha junto a sus allegados y con su hija Inti, de quien ha detallado es la persona más importante y especial en su vida.

Por su parte, el cantante Lunay desmintió rumores de que estaría saliendo con la artista luego de que los vieran juntos compartiendo.

"No, Cazzu es mi amiga, es una súper amiga, la quiero mucho, la respeto mucho", señaló en entrevista para el programa 'El gordo y la flaca'.

Cazzu sigue celebrando las fechas decembrinas y entreteniendo a sus fieles fanáticos con su música y sus presentaciones, con las que ha cautivado a todos.

Hace pocas semanas estuvo presentándose en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá, donde sorprendió a los asistentes cantando vallenato e interpretando "Antología" de la artista Shakira.