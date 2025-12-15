¿Quién es Esmeralda? La violinista de Nodal vinculada sentimentalmente con el cantante

Esmeralda Camacho, la violinista que acompaña a Christian Nodal en sus shows, se ha convertido en el centro de rumores por un supuesto vínculo sentimental con el cantante, despertando preguntas sobre quién es realmente y cómo pasó de la música al foco mediático.

¿Por qué señalan a Christian Nodal de serle infiel a Ángela Aguilar con su violinista?

El nombre de Christian Nodal volvió a apoderarse de las tendencias en redes sociales luego de que surgiera una nueva polémica en la que lo señalan de una presunta infidelidad a Ángela Aguilar con su violinista, Esmeralda, durante su más reciente gira mundial.

Acusan a Christian Nodal de infidelidad con su violinista y un video lo pondría en aprietos. (Foto AFP: Alberto E. Rodríguez).

La controversia se desató después de que se viralizaran varios videos en distintas plataformas digitales. En uno de ellos, se observa al cantante darle una bebida directamente de sus manos a la violinista, para luego intercambiar sonrisas que muchos usuarios calificaron como cómplices.

En otro de los clips, Esmeralda parece reaccionar de manera incómoda ante la presencia de Ángela Aguilar sobre el escenario durante un show en vivo, además de cruzar miradas con otra integrante del equipo del cantante, lo que desató una ola de comentarios que avivaron la teoría de una supuesta infidelidad.

¿Quién es Esmeralda, la violinista de Nodal vinculada sentimentalmente con él?

A raíz de esta polémica, muchos internautas comenzaron a preguntarse quién es Esmeralda Camacho. Algunos la calificaron como “la predicción de Cazzu” por su supuesto vínculo amoroso con Christian Nodal, mientras que otros cuestionaron al cantante por el presunto acto y también a Ángela Aguilar, asegurando que el karma existe.

Ángela Aguilar aseguró entre risas que pocos apostaban por su relación. (Foto Arturo Holmes / AFP)

Esmeralda Camacho es una de las violinistas que acompaña a Christian Nodal en sus presentaciones en vivo. No obstante, según se puede observar en sus redes sociales, también ha colaborado con diversos artistas de distintos géneros musicales.

En su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, comparte algunos de sus pasatiempos, entre los que destacan el ejercicio, la fotografía y los viajes.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Esmeralda Camacho se han pronunciado públicamente sobre los señalamientos que circulan en redes sociales. Sin embargo, la violinista se ha convertido en tema de conversación entre los internautas, quienes continúan analizando cada detalle en medio de la polémica.