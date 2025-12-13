Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Muere reconocida influencer tras caer de un noveno piso: era adicta a los procedimientos estéticos y tatuajes

La muerte de la influencer causó conmoción en redes, pues era conocida por sus tatuajes y adicción a los procedimientos estéticos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La muerte de la reconocida influencer fue dada a conocer por su hermano menor. (Foto: Freepik)

Una lamentable noticia sacude el mundo de las redes sociales tras conocerse el trágico desenlace de una reconocida influencer, quien murió al caer desde un noveno piso. La mujer, de 33 años, era conocida por su adicción a los procedimientos estéticos y a los tatuajes.

¿Quién era la famosa influencer que murió tras caer de un noveno piso de un hotel y qué era adicta a los procedimientos estéticos y a los tatuajes?

Se trata de la modelo y artista México-canadiense Mary Magdalene, de 33 años, quien contaba con más de cien mil seguidores en Instagram y alcanzó notoriedad por las constantes modificaciones en su cuerpo y los tatuajes que cubrían gran parte de él.

Además, porque compartía con su audiencia obras abstractas inspiradas en el estilo de Picasso.

La noticia fue dada a conocer por su hermano a través de su cuenta de Instagram, donde, con un conmovedor mensaje, se despidió de ella y expresó que le habría gustado compartir más tiempo a su lado.

¿Cómo murió la influencer Mary Magdalene y qué se sabe de su caso?

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades tailandesas, la mujer murió tras caer desde el balcón del noveno piso del hotel donde se hospedaba.

Famosa influencer muere tras caer de un noveno piso
Las autoridades investigan las circunstancias que habrían provocado la caída de la influencer desde el noveno piso de un hotel en Tailandia. (Foto: Freepik)

Su cuerpo fue hallado en el estacionamiento del Patong Tower durante la madrugada del pasado martes 9 de diciembre por empleados del lugar, quienes alertaron de inmediato a la Policía.

Tras el hallazgo, el cuerpo de Denise Ivonne Jarvis Góngora, nombre real de la influencer, fue trasladado al Hospital Vachira Phuket para la respectiva autopsia, con el fin de determinar si se trató de un accidente o de un hecho v!olento.

¿Qué procedimientos estéticos y tatuajes tenía Mary Magdalene?

A lo largo de su vida, Mary se sometió a múltiples procedimientos estéticos extremos con el objetivo de modificar su cuerpo. Estas intervenciones afectaron seriamente su salud y, en más de una ocasión, pusieron su vida en riesgo.

Entre los procedimientos más conocidos se encuentran el aumento de busto, la reducción de abdomen, el levantamiento de cejas, el perfilamiento de nariz, el aumento de labios con bótox y la modificación de sus ojos para lograr una apariencia felina.

A esto se suman más de 30 tatuajes que cubrían casi la totalidad de su cuerpo, incluido el rostro.

Famosa influencer muere tras caer de un noveno piso
Mary Magdalene era reconocida por sus múltiples procedimientos estéticos y sus tatuajes. (Foto: Freepik)
