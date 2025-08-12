Muere influencer tras luchar contra agresivo cáncer: su familia lo despidió con contundente mensaje

El mundo digital está de luto luego de conocerse la lamentable noticia del fallecimiento Alessandro Antonicelli, el creador de contenido de 26 años quien lucho contra un devastador cáncer.

¿Qué compartió Alessandro Antonicelli sobre su diagnóstico médico?

Su familia confirmó quien fue la que confirmó la noticia a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial, pidieron respeto por el momento que atraviesan sus seres cercanos.

El mensaje además reveló que el influencer dejó un proyecto contra el cáncer que continuará activo, tal como él lo había solicitado durante su tratamiento.

Antonicelli, conocido por su presencia en las plataformas digitales y su disciplina en el entrenamiento, acumulaba más de 193.000 seguidores en Instagram.

El creador de contenido fitness tras conocer de su diagnóstico decidió compartir todo el proceso médico en sus redes sociales y concientizar a sus miles de seguidores.

Desde el diagnóstico en 2023, relató los cambios que implicó su enfermedad y los procedimientos médicos que enfrentó.

La partida de Alessandro Antonicelli conmueve redes: este es el proyecto que dejó. (Foto: Freepik)

En una publicación de ese año, explicó que sus síntomas iniciales, como el dolor persistente en la rodilla, no estaban relacionados con su rutina física, sino con un osteosarcoma condroblástico, un tipo poco frecuente de cáncer óseo.

Cuando reveló su condición, Antonicelli indicó que el hallazgo se produjo durante una etapa de cambios personales y profesionales. Acababa de mudarse a Milán y había terminado su carrera universitaria.

Explicó que el proceso médico sería largo y que se sometería a varias etapas de tratamiento. Y señaló que la mentalidad adquirida en el deporte le serviría para afrontar cada fase del procedimiento médico.

¿Cómo reaccionó la comunidad tras la muerte de Alessandro Antonicelli?

En los meses siguientes, el influencer documentó desde el procedimiento quirúrgico, las sesiones de tratamiento y los momentos de recuperación.

No obstante, hace poco informó que surgieron metástasis adicionales que requirieron nuevos protocolos médicos, el 4 de diciembre, según el homenaje publicado, el influencer falleció acompañado por su entorno cercano.

Por supuesto, los internautas que siguieron cada una de las publicaciones de Alessandro Antonicelli lamentaron su fallecimiento, pero también recordaron el proyecto que dejó el influencer.

Se trata de un iniciativa que buscaba visibilizar su recorrido y apoyar a otras personas en tratamiento.