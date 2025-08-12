Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Violeta Bergonzi compartió emotivo mensaje durante la celebración del Día de las Velitas

La ganadora de MasterChef Celebrity 2025, Violeta Bergonzi, compartió en Instagram cómo celebró el Día de las Velitas junto a su esposo e hijos.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Violeta Bergonzi
La presentadora Violeta Bergonzi se unió a la celebración, mostrando las mejores postales junto a su familia. (Foto del Canal RCN)

La presentadora y periodista Violeta Bergonzi, quien recientemente se coronó como ganadora de MasterChef Celebrity 2025, volvió a cautivar a sus seguidores con una publicación en Instagram que refleja la calidez de la temporada navideña.

Artículos relacionados

En las imágenes, Bergonzi aparece junto a su esposo y sus hijos disfrutando del tradicional Día de las Velitas, una celebración que marca el inicio de la Navidad en Colombia.

Violeta Bergonzi compartió con sus fans imágenes de su celebración del Día de las Velitas

Recordemos que el pasado 7 de diciembre se celebró el Día de las Velitas, el cual marca la conmemoración de la Vrgen de la inmaculada concepción. Muchos famosos hicieron parte de esta tradición, recordando que las raíces siempre se llevan presentes.

Tal fue el caso de Violeta Bergonzi, quien, con sonrisas, velas encendidas y un ambiente familiar lleno de luz, compartió un mensaje emotivo con el fin de tocar los corazones de sus seguidores:

“Encendimos velas por ti también 💜🫰🏻✨ mucho amor por aquí! Que Dios los bendiga y la virgen le ayude a cumplir todos los anhelos de sus corazones”.

 

De MasterChef Celebrity al corazón de los fans de Violeta Bergonzi

Desde que se llevó el título en MasterChef Celebrity 2025, Bergonzi ha estado en el centro de la conversación. Su triunfo no solo la consolidó como una figura querida en la televisión, sino que también la motivó a compartir contenido cargado de gratitud y alegría. En sus redes sociales, la presentadora ha publicado mensajes donde celebra infinitamente su victoria y agradece el apoyo incondicional de sus seguidores.

Artículos relacionados

El gesto de encender velas “por todos” fue interpretado como una muestra de empatía y cercanía, cualidades que han hecho de Bergonzi una de las figuras más queridas en la televisión y ahora también de lo digital.

Con esta publicación, Violeta Bergonzi no solo celebra una tradición colombiana, sino que también envía un mensaje de unión y esperanza en tiempos donde la luz y el amor son más necesarios que nunca. Su triunfo en MasterChef y su autenticidad en redes sociales la consolidan como una personalidad que inspira tanto dentro como fuera de la pantalla.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Los riesgos de usar audífonos inalámbricos según la ciencia. Salud

Estos son los riesgos que advierten los expertos sobre el uso excesivo de audífonos inalámbricos

El uso diario de audífonos inalámbricos puede tener efectos en la salud auditiva, según especialistas.

Las posibles consecuencias que enfrentaría Ninel Conde al repetir su intervención estética Talento internacional

Ninel Conde planea repetir intervención estética: estos serían los riesgos

Ninel Conde reveló que en sus planes está realizarse más intervenciones estéticas y especificó cuál procedimiento repetirá.

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología

La psicología del color considera que hay colores modificados que se asocian con los individuos que son exitosos.

Lo más superlike

Maiker Smith Talento nacional

Maiker Smith celebra su ingreso a La Casa de los Famosos Colombia 2026 con un emotivo video

El influencer Maiker Smith, nuevo habitante de La Casa de los Famosos Colombia 2026, compartió un emotivo video con sus mejores momentos en redes.

Revelan nuevo parte médico sobre la salud de Miss Jamaica Miss Universo

Sale a la luz nuevo parte médico sobre la salud de Miss Jamaica tras fuerte caída en Miss Universe

Eduin Caz del Grupo Firme rompió pantalla en el Campin Talento internacional

Así fue el momento en el que Eduin Caz del Grupo Firme rompió una pantalla en el Campin

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Aspirantes de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Conoce más sobre las aspirantes de La casa de los famosos Colombia

Talento internacional

Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado