La presentadora y periodista Violeta Bergonzi, quien recientemente se coronó como ganadora de MasterChef Celebrity 2025, volvió a cautivar a sus seguidores con una publicación en Instagram que refleja la calidez de la temporada navideña.

En las imágenes, Bergonzi aparece junto a su esposo y sus hijos disfrutando del tradicional Día de las Velitas, una celebración que marca el inicio de la Navidad en Colombia.

Violeta Bergonzi compartió con sus fans imágenes de su celebración del Día de las Velitas

Recordemos que el pasado 7 de diciembre se celebró el Día de las Velitas, el cual marca la conmemoración de la Vrgen de la inmaculada concepción. Muchos famosos hicieron parte de esta tradición, recordando que las raíces siempre se llevan presentes.

Tal fue el caso de Violeta Bergonzi, quien, con sonrisas, velas encendidas y un ambiente familiar lleno de luz, compartió un mensaje emotivo con el fin de tocar los corazones de sus seguidores:

“Encendimos velas por ti también 💜🫰🏻✨ mucho amor por aquí! Que Dios los bendiga y la virgen le ayude a cumplir todos los anhelos de sus corazones”.

De MasterChef Celebrity al corazón de los fans de Violeta Bergonzi

Desde que se llevó el título en MasterChef Celebrity 2025, Bergonzi ha estado en el centro de la conversación. Su triunfo no solo la consolidó como una figura querida en la televisión, sino que también la motivó a compartir contenido cargado de gratitud y alegría. En sus redes sociales, la presentadora ha publicado mensajes donde celebra infinitamente su victoria y agradece el apoyo incondicional de sus seguidores.

El gesto de encender velas “por todos” fue interpretado como una muestra de empatía y cercanía, cualidades que han hecho de Bergonzi una de las figuras más queridas en la televisión y ahora también de lo digital.

Con esta publicación, Violeta Bergonzi no solo celebra una tradición colombiana, sino que también envía un mensaje de unión y esperanza en tiempos donde la luz y el amor son más necesarios que nunca. Su triunfo en MasterChef y su autenticidad en redes sociales la consolidan como una personalidad que inspira tanto dentro como fuera de la pantalla.