Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Ninel Conde planea repetir intervención estética: estos serían los riesgos

Ninel Conde reveló que en sus planes está realizarse más intervenciones estéticas y especificó cuál procedimiento repetirá.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Las posibles consecuencias que enfrentaría Ninel Conde al repetir su intervención estética
Los riesgos médicos que podría enfrentar Ninel Conde al repetir su procedimiento estético. (AFP / Mireya Acierto -Foto: Freepik)

La famosa actriz y cantante mexicana, Ninel Conde, sorprendió una vez más al revelar que en sus planes está realizarse nuevas intervenciones estéticas, pues recientemente, su nombre fue muy comentando en los medios tras el cambio de color en sus ojos.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Ninel Conde sobre sus procedimientos médicos?

A través de una entrevista con el Escorpión Dorado, la cantante mexicana mencionó la postura que tienen en su país sobre su reputación en cuanto a las intervenciones estéticas, pues se ha realizado varias a sus 49 años.

En la misma conversación Ninel Conde reveló los planes que tiene para hacerse más retoquitos en diferentes zonas y sorprendió al hablar de una remodelación costal. Pues no dijo que sería que se sometería a este procedimiento, pero insinuó que a lo mejor toma la decisión de hacerse este cambio.

Artículos relacionados

De acuerdo con la información en internet, en este procedimiento se hace una reducción de costillas y lo que quiere lograr las pacientes con esta intervención es que la cintura se vea mucho más pequeña.

¿Cuál será el procedimiento estético que repetirá Ninel Conde?

La actriz fue enfática al decir que las quiere más paradas y por eso, se hará un nuevo retoque en la zona delantera de su figura.

Ninel Conde: estos serían los riesgos de hacerse nuevamente su procedimiento
Las posibles consecuencias que enfrentaría Ninel Conde al repetir su intervención estética. (AFP / Frazer Harrison)

De acuerdo con sus palabras, cambiará el material plástico que ya tiene desde hace un tiempo, porque según ella “ya es hora de cambiarlos” y aprovechara para buscar el resultado que ella quiere en esta zona.

Sus revelaciones generaron comentarios en redes sociales no solo en su país, sino en donde se ha conocido sus palabras cuando habla de los retoques que se ha hecho y que se seguirá haciendo.

Artículos relacionados

¿Cuáles son las consecuencias de repetir la intervención estética que se hará Ninel Conde?

Ninel Conde revela nuevos retoques
Riesgos que podría presentar Ninel Conde de hacerse nuevamente su procedimiento. (AFP / Frazer Harrison)

Como dicen los médicos, cualquier tipo de intervención tiene sus riesgos, sin importar si es estética o no, sin embargo, de acuerdo con los especialistas, las consecuencias de repetir este procedimiento podrían ser:

Internamente podrían generarse cicatrices y al repetirse, el procedimiento se vuelve más complejo; se pueden dar más infecciones, cambios en la sensibilidad y recuperación más lenta y con mayor dolor.

Así mismo, también, el tejido puede cambiar porque pueden volverse más delgados y débiles, lo que puede afectar el resultado final del procedimiento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología

La psicología del color considera que hay colores modificados que se asocian con los individuos que son exitosos.

Navidad

Día de las velitas: ¿Cuántas encender, de qué color y qué pedir?

Detalles que no debes dejar pasar para disfrutar y vivir correctamente la tradición del Día de la velitas.

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?

Estos son los detalles más relevantes de la corona de adviento para esta Navidad.

Lo más superlike

Ángela Aguilar habla sobre cómo enfrenta críticas Ángela Aguilar

Ángela Aguilar habla sin filtros sobre las críticas y el futuro de su matrimonio con Christian Nodal

Ángela Aguilar habló de su relación con Christian Nodal, cómo enfrenta el hate en redes y lo que se sabe de su boda religiosa.

Marcela Reyes y Exotic Marcela Reyes

Marcela Reyes y Exotic revelaron detalles de su polémica ruptura tras reencuentro

Feid reaviva rumores de ruptura con Karol G Feid

El mensaje de Feid que desató especulaciones sobre ruptura con Karol G: “¡Confirmado, terminaron!”

Muere la madre biológica de Guillermo Celis. Talento nacional

Jugador del Junior se viste de luto por la pérdida de su madre tras un accidente de tránsito en Córdoba

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?