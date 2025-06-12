Ninel Conde planea repetir intervención estética: estos serían los riesgos

La famosa actriz y cantante mexicana, Ninel Conde, sorprendió una vez más al revelar que en sus planes está realizarse nuevas intervenciones estéticas, pues recientemente, su nombre fue muy comentando en los medios tras el cambio de color en sus ojos.

¿Qué dijo Ninel Conde sobre sus procedimientos médicos?

A través de una entrevista con el Escorpión Dorado, la cantante mexicana mencionó la postura que tienen en su país sobre su reputación en cuanto a las intervenciones estéticas, pues se ha realizado varias a sus 49 años.

En la misma conversación Ninel Conde reveló los planes que tiene para hacerse más retoquitos en diferentes zonas y sorprendió al hablar de una remodelación costal. Pues no dijo que sería que se sometería a este procedimiento, pero insinuó que a lo mejor toma la decisión de hacerse este cambio.

De acuerdo con la información en internet, en este procedimiento se hace una reducción de costillas y lo que quiere lograr las pacientes con esta intervención es que la cintura se vea mucho más pequeña.

¿Cuál será el procedimiento estético que repetirá Ninel Conde?

La actriz fue enfática al decir que las quiere más paradas y por eso, se hará un nuevo retoque en la zona delantera de su figura.

Las posibles consecuencias que enfrentaría Ninel Conde al repetir su intervención estética. (AFP / Frazer Harrison)

De acuerdo con sus palabras, cambiará el material plástico que ya tiene desde hace un tiempo, porque según ella “ya es hora de cambiarlos” y aprovechara para buscar el resultado que ella quiere en esta zona.

Sus revelaciones generaron comentarios en redes sociales no solo en su país, sino en donde se ha conocido sus palabras cuando habla de los retoques que se ha hecho y que se seguirá haciendo.

¿Cuáles son las consecuencias de repetir la intervención estética que se hará Ninel Conde?

Riesgos que podría presentar Ninel Conde de hacerse nuevamente su procedimiento. (AFP / Frazer Harrison)

Como dicen los médicos, cualquier tipo de intervención tiene sus riesgos, sin importar si es estética o no, sin embargo, de acuerdo con los especialistas, las consecuencias de repetir este procedimiento podrían ser:

Internamente podrían generarse cicatrices y al repetirse, el procedimiento se vuelve más complejo; se pueden dar más infecciones, cambios en la sensibilidad y recuperación más lenta y con mayor dolor.

Así mismo, también, el tejido puede cambiar porque pueden volverse más delgados y débiles, lo que puede afectar el resultado final del procedimiento.