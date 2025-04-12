¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?

Para esta Navidad muchas familias suelen hacer la práctica de la corona de adviento, la cual suelen hacer en su mayoría los hogares católicos.

¿Qué es la corona de adviento?

La corona de adviento es un símbolo tradicional de las familias cristianas que tienen en sus hogares para la venida del Señor que viene a transformar la vida tras la pronta llegada del Año Nuevo.

Es una corona circular con ramas de color verde, las cuales representan la vida y la esperanza. Su forma circular significa que no tiene ni principio ni fin simbolizando la eternidad de Dios.

La corona suele llevar cuatro velas, donde cada una representa un domingo antes de la Navidad.

Algunas familias deciden agregar una quinta vela de color blanco que representa a Cristo en la Navidad.

¿Cómo hacer la corona de adviento?

Cada domingo se debe poner una vela en la corona de adviento con el color correspondiente.

Las primeras dos primeras velas y la última son de color moradas y la tercera es de rosada.

La primera significa Esperanza, la segunda representa paz, la tercera significa alegría y la cuarta representa el amor.

Las coronas también se pueden decorar con piñas, frutos rojos, flores artificiales, lazos, canela y esferas pequeñas.

Para este año las fechas correspondientes son 30 de noviembre, 7 diciembre, 14 diciembre y 21 de diciembre.

Cada vez que activas una de las velas puedes hacer oración, un agradecimiento o un deseo personal que quieras pedirle a Dios.

Por tu seguridad recuerda encenderla solo por algunos minutos y luego apagarla para no tener accidentes, debido a que por las ramas y los demás accesorios que hay en la corona pueden ocurrir accidentes.

Recuerda que la Navidad suele celebrarse el 24 de diciembre, donde se suele festejar la llegada del Niño Jesús y con ella la entrega de regalos para la familia como símbolo de bienvenida del Señor.

Para este año la Navidad cayó un miércoles, fecha en la que también puedes hacer otros rituales que traigan a tu hogar abundancia y buenas energías.