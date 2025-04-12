Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reaparece Taliana Vargas por emisión de Chepe Fortuna en Canal RCN: fans no superan cómo luce hoy

Taliana Vargas reaccionó en video al saber que Chepe Fortuna regresó a las pantallas del Canal RCN. "Estoy feliz", dijo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Taliana Vargas
Reaparece Taliana Vargas por emisión de Chepe Fortuna en Canal RCN | Foto del Canal RCN y Eugene Gologursky / AFP.

Al Canal RCN regresó la icónica telenovela de Chepe Fortuna, una de las historias preferidas por todos los colombianos.

La protagonista de esta historia es Taliana Vargas, exreina y hoy en día activista social. Es por ello que la misma Niña Cabrales, papel que interpreta Taliana en la producción televisiva, reaccionó a la emisión de Chepe Fortuna.

¿Cómo reaccionó Taliana Vargas al saber que Chepe Fortuna volvió al Canal RCN?

Sí, Taliana Vargas no se quedó atrás y mostró lo feliz que se encuentra porque en el Canal RCN regresó la novela que ella protagonizó y con la que prácticamente inició su vida actoral.

Taliana Vargas
Taliana Vargas representó a Colombia en Miss Universo 2008 | Foto Eugene Gologursky / AFP.

Aunque actualmente Vargas está alejada de la actuación, le emocionó mucho el hecho de volverse a ver en la pantalla y por eso grabó un video que subió a redes sociales.

"Tiburón que se duerme, se convierte... Hola, yo soy Taliana Vargas, Niña Cabrales en Chepe Fortuna y estoy feliz que nos acompañen todas las noches en RCN a las 8:00 p.m. viendo a su sirenita encantada, nos vemos", dijo con emoción Taliana Vargas.

 

¿Qué dijeron los televidentes y seguidores de Chepe Fortuna?

Tras la publicación del clip, los seguidores y usuarios digitales hicieron sus respectivos comentarios, la mayoría alegres por la exreina de belleza.

"La volvería a ver 10 mil veces más", "Yo me adelanté, me la estoy viendo por la app de RCN, la mejor novela solo risa", "te ves intacta", "no le pasan los años", se lee en Instagram.

Inclusive, hubo internautas que escribieron que se emocionaron porque pensaron que iban a grabar una segunda parte de la historia del pescador y la sirenita.

¿Dónde ver Chepe Fortuna?

Como se mencionó, desde el lunes 1 de diciembre Chepe Fortuna volvió a las pantallas del Canal RCN y lo mejor es que es en el horario estelar nocturno de las 8:00 de la noche.

Chepe Fortuna no solo se disfruta en la pantalla de TV, también en los distintos dispositivos móviles como computadores, tablets y celulares, sin dejar de mencionar la app que se puede descargar gratis, haciendo clic aquí.

La historia se grabó hace más de 10 años, pero se trata de una de las telenovelas más seguidas en el país y que muchos estaban pidiendo que la volvieran a emitir.

