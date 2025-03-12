Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así luce en la actualidad la famosa actriz que hizo de 'La celosa' en Chepe Fortuna

Ya pasaron años desde que se grabó Chepe Fortuna y uno de los personajes que más quieren es el de 'La celosa', así se ve la actriz.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Lorna Cepeda
Así luce en la actualidad la famosa actriz que hizo de 'La celosa' en Chepe Fortuna | Foto del Canal RCN.

La telenovela de Chepe Fortuna volvió a las pantallas del Canal RCN. Desde el lunes 1 de diciembre de 2025 se empezó a transmitir de nuevo una de las historias favoritas por los colombianos en el horario prime de las 8:00 de la noche.

¿Cómo es el personaje de 'La celosa' en Chepe Fortuna?

Chepe Fortuna se grabó hace años, contó con un elenco que con el paso del tiempo es de los más distinguidos a nivel nacional de la actuación.

En efecto, uno de los personajes que más quieren por la forma en como fue interpretado es el de 'La celosa', el cual se trata de una mujer que tiene una tienda en el barrio El Tiburón, pero se la pasa cuidando a su marido para que no le sea infiel.

Para varios fanáticos de Chepe Fortuna, Petra de Meza, el nombre de pila de 'La celosa', es su personaje favorito, pues es de las que más hace reír en la telenovela por su estrambótica forma de ser, pero hay algo que muchos no saben y es quién es la actriz que le dio vida.

Como la telenovela del pescador se volvió a transmitir en las múltiples pantallas del Canal RCN, hay quienes se están preguntando cómo lucen los artistas que hicieron parte del reparto de Chepe Fortuna.

¿Quién interpretó a 'La celosa' en Chepe Fortuna y cómo se ve en la actualidad?

Uno de los personajes que más desean saber es de 'La celosa', quien fue interpretada por nada más y nada menos que la reconocida actriz Lorna Cepeda. Sí, la misma 'peli teñida' de Yo soy Betty, la fea, es la que hizo el papel de 'La celosa' en Chepe Fortuna.

Lorna Cepeda
Lorna Cepeda es la que interpreta a 'La celosa' en Chepe Fortuna | Foto del Canal RCN.

Actualmente, más de 10 años después, Lorna Cepeda sigue actuando y es muy activa en sus redes sociales. De hecho, sus trabajos más recientes han sido grabando la serie de Betty, la fea: la historia continúa producida por Estudios RCN.

Lorna continúa manteniendo su humor, pues es cómica dentro y fuera del set de grabación. En diferentes momentos ha dicho que 'La celosa' ha sido de los papeles que más le ha gustado hacer en su vida actoral.

