El fuerte mensaje de Greeicy a sus seguidores: "eso también te cura"

Greeicy compartió un mensaje que conectó profundamente con su comunidad, revelando que tanto las personas que la rodean como la música se han convertido en un refugio para sanar momentos personales.

La cantante aprovechó esta reflexión para presentar el videoclip de su más reciente canción, un proyecto que la llevó nuevamente a recorrer los rincones más significativos de su ciudad natal.

¿Por qué Greeicy Rendón decidió volver a su ciudad para este videoclip?

Según compartió Greeicy, la idea de grabar en su ciudad surgió del deseo profundo de reencontrarse con lugares que marcaron los inicios de su vida artística, caminar nuevamente por sus calles, mirar con otros ojos los espacios que alguna vez fueron parte de su rutina y reconectarse con su esencia fueron motivos suficientes para elegir este escenario para su nuevo videoclip.

Más que una locación, la ciudad se convirtió en un personaje dentro de la historia visual que construyó junto a su equipo y quiso capturar ese sentimiento de familiaridad, nostalgia y orgullo local.

¿Qué mensaje quiso enviar Greeicy Rendón a sus seguidores con esta publicación?

Greeicy también compartió una reflexión sobre lo que la ayuda a mantenerse en equilibrio en medio de los retos personales y profesionales, afirmó que su entorno cercano las personas que la abrazan, la escuchan y la acompañan sin condiciones juega un papel fundamental en su bienestar emocional.

Un regreso al origen: así vivió Greeicy la grabación de su más reciente proyecto. (AFP: Giorgio Viera)

Además, confesó que este nuevo tema, en particular, se transformó en un espacio para liberar emociones, agradecer y reconectarse consigo misma.

¿Cómo fue la experiencia de Greeicy Rendón detrás de cámaras durante la grabación?

En la publicación también incluyó momentos del detrás de cámaras, donde se ve al equipo trabajando en medio de risas, en distintas calles, escenarios naturales y lugares característicos de su ciudad, disfrutando cada momento de la grabación.

Greeicy grabó su nuevo videoclip en los rincones más representativos de su ciudad. /AFP: Ivan Apfel

Para Greeicy, este videoclip se convirtió en una experiencia transformadora, pues más allá de un producto audiovisual, fue la oportunidad de agradecer a quienes la rodean y de recordarse a sí misma que volver al origen es, muchas veces, la forma más poderosa de sanar.