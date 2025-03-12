Bad Bunny elimina sus publicaciones en redes y deja a millones de seguidores en incertidumbre

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny, conocido por reinventarse constantemente, eliminó su foto de perfil y casi todas sus publicaciones en Instagram, conservando únicamente el anuncio de su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Bad Bunny genera incertidumbre entre sus fans al dejar solo la publicación del Super Bowl en su cuenta de Instagram. (Foto Kevin Winter/AFP)

¿Bad Bunny planea un nuevo lanzamiento musical?

Para muchos internautas, se trata de una estrategia publicitaria que prepara el terreno para un nuevo lanzamiento musical o para potenciar su presencia en uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

Otros, en cambio, interpretan la acción como una señal de que Bad Bunny atraviesa un momento personal complejo y busca tranquilidad lejos del ruido digital.

El artista no se ha pronunciado oficialmente, lo que aumenta la incertidumbre. Su silencio ha generado especulaciones y teorías en redes sociales, donde millones de seguidores esperan una señal que confirme si se trata de un movimiento calculado o de una pausa necesaria.

La expectativa crece día a día, y el misterio se convierte en parte de los movimientos que envuelven al “conejo malo”.

¿Por qué Bad Bunny borró sus publicaciones en Instagram?

Más allá de la polémica digital, Bad Bunny sigue rompiendo récords en la música. Su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, iniciada en noviembre de 2025 en Santo Domingo y con cierre previsto en julio de 2026 en Bruselas, Bélgica, ya vendió más de 2,6 millones de boletos y generó cientos de millones de dólares en ingresos, según datos de Live Nation.

Con presentaciones en América, Europa, Asia y Oceanía, el artista reafirma su posición como uno de los fenómenos más grandes de la música contemporánea.

El contraste entre su éxito en los escenarios y su aparente retiro digital alimenta aún más la intriga.

Mientras los estadios se llenan con decenas de miles de asistentes, su perfil en Instagram permanece vacío, como si quisiera que la atención se concentre únicamente en su música y en los momentos que él decide compartir.

Bad Bunny ha demostrado que sabe cómo manejar la expectativa y convertir cada gesto en noticia.

Hoy, su silencio es tan poderoso como sus canciones, y el mundo del entretenimiento sigue pendiente de cuál será el próximo capítulo de esta historia.