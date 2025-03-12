Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Bad Bunny elimina sus publicaciones en redes y deja a millones de seguidores en incertidumbre

Bad Bunny borró casi todas las fotografías de sus redes sociales y aumentó la intriga sobre el futuro de su carrera musical.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Bad Bunny elimina sus fotografías.
Bad Bunny elimina sus publicaciones de Instagram y preocupa a sus seguidores. (Foto Jamie McCarthy/AFP)

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny, conocido por reinventarse constantemente, eliminó su foto de perfil y casi todas sus publicaciones en Instagram, conservando únicamente el anuncio de su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Bad Bunny genera incertidumbre entre sus fans.
Bad Bunny genera incertidumbre entre sus fans al dejar solo la publicación del Super Bowl en su cuenta de Instagram. (Foto Kevin Winter/AFP)

Artículos relacionados

¿Bad Bunny planea un nuevo lanzamiento musical?

Para muchos internautas, se trata de una estrategia publicitaria que prepara el terreno para un nuevo lanzamiento musical o para potenciar su presencia en uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

Otros, en cambio, interpretan la acción como una señal de que Bad Bunny atraviesa un momento personal complejo y busca tranquilidad lejos del ruido digital.

El artista no se ha pronunciado oficialmente, lo que aumenta la incertidumbre. Su silencio ha generado especulaciones y teorías en redes sociales, donde millones de seguidores esperan una señal que confirme si se trata de un movimiento calculado o de una pausa necesaria.

La expectativa crece día a día, y el misterio se convierte en parte de los movimientos que envuelven al “conejo malo”.

Artículos relacionados

¿Por qué Bad Bunny borró sus publicaciones en Instagram?

Más allá de la polémica digital, Bad Bunny sigue rompiendo récords en la música. Su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, iniciada en noviembre de 2025 en Santo Domingo y con cierre previsto en julio de 2026 en Bruselas, Bélgica, ya vendió más de 2,6 millones de boletos y generó cientos de millones de dólares en ingresos, según datos de Live Nation.

Con presentaciones en América, Europa, Asia y Oceanía, el artista reafirma su posición como uno de los fenómenos más grandes de la música contemporánea.

El contraste entre su éxito en los escenarios y su aparente retiro digital alimenta aún más la intriga.

Mientras los estadios se llenan con decenas de miles de asistentes, su perfil en Instagram permanece vacío, como si quisiera que la atención se concentre únicamente en su música y en los momentos que él decide compartir.

Artículos relacionados

Bad Bunny ha demostrado que sabe cómo manejar la expectativa y convertir cada gesto en noticia.

Hoy, su silencio es tan poderoso como sus canciones, y el mundo del entretenimiento sigue pendiente de cuál será el próximo capítulo de esta historia.

Bad Bunny finaliza su gira mundial el otro año.
Bad Bunny ha vendido más de dos millones de boletas en su actual gira musical. (Foto Frazer Harrison/AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

J Balvin sobre su Río J Balvin

J Balvin reveló que no quiere que su hijo sea cantante como él

El artista J Balvin contó que no quiere que su hijo Río le siga sus pasos en la música.

¡Llegó Spotify Wrapped 2025! Estas son sus nuevas funciones y los artistas más escuchados en Colombia Tecnología

¡Llegó Spotify Wrapped 2025! Estas son sus nuevas funciones y los artistas más escuchados en Colombia

Llegó diciembre e internautas han generado múltiples reacciones tras la llegada de Spotify Wrapped 2025. Estas son sus funciones.

J Balvin, Residente, Bad Bunny J Balvin

J Balvin habló de su reconciliación con Residente y cómo está su relación con Bad Bunny

J Balvin se pronunció sobre los pleitos que tuvo con los artistas Residente y Bad Bunny.

Lo más superlike

Famoso influencer se hace viral tras quebrarse en llanto al enterarse que será padre: así reaccionó Talento nacional

Famoso influencer se hace viral tras quebrarse en llanto al enterarse que será padre: así reaccionó

Reconocido influencer colombiano se hace viral al aparecer llorando de inesperada manera al enterarse que sería papá.

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón revienta tras confirmar que vuelve a Colombia y deja República Dominicana

Broma del elfo en Navidad Navidad

La tradición del elfo travieso que puedes hacerle a tus hijos en esta Navidad

Cintia Cossio habló sin filtros en el programa ¿Qué hay pa' dañar? Cintia Cossio

Cintia Cossio confesó en ¿Qué hay pa’ dañar? cómo la llegada de su segundo hijo le salvó la vida

Thalía y Tommy Mottola celebraron 25 años de amor con recuerdos inéditos. Thalía

Thalía y Tommy Mottola celebraron 25 años de amor con un emotivo aniversario